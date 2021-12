EEUU dice estar "alarmado" por el posible despliegue del Grupo Wagner en Malí, que "no llevará paz"

Washington se ha mostrado este miércoles "alarmado" ante el posible despliegue en Malí del Grupo Wagner, "conocido por sus actividades desestabilizadoras y sus abusos de los Derechos Humanos", ya que "no traerá la paz" al país africano, por lo que ha instado a las autoridades a "no desviar los escasos recursos" para pagar a los mercenarios rusos.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha indicado que el acuerdo que habrían firmado las autoridades malienses con el grupo, vinculado al Kremlin, "desvía dinero que podría utilizarse para apoyar a las Fuerzas Armadas y los servicios públicos de Malí", para alertar de que los países en los que ya se ha desplegado el grupo son "los más pobres, más débiles y menos seguros".

Los casos de Libia, República Centroafricana, Ucrania y Siria son ejemplos del "impacto perjudicial" de la presencia de Wagner, donde ha "avivado el conflicto y aumentado la inseguridad e inestabilidad", causando la muerte de soldados y civiles locales y socavando la soberanía nacional mientras agotaba los recursos estatales, en palabras de Price.

En este contexto, ha instado al Gobierno de transición de Malí a que "no desvíe los escasos recursos presupuestarios de la lucha de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo", ya que la riqueza del país "debe beneficiar al pueblo, y no ser hipotecada a fuerzas extranjeras que no rinden cuentas y que tienen un historial de abusos contra la población local y de socavar el control de las naciones anfitrionas sobre su propio territorio".

Además, la invitación al Grupo Wagner perturbaría los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar la lucha contra el terrorismo y podría poner en riesgo las contribuciones de más de 20.000 soldados y personal de mantenimiento de la paz internacional que sirven a Malí sin coste alguno para el pueblo o el gobierno.

Por otro lado, Price ha indicado que Estados Unidos "lamenta" que las autoridades malienses hayan rechazado "más de 2.000 efectivos militares y policiales adicionales" de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), así como el continuo retraso de los esfuerzos internacionales para desplegar torpas para reforzar la seguridad.

Por último, Washington ha recordado que Yevgeny Prigozhin, empresario del círculo del presidente Vladimir Putin, quien financia la entidad militar privada está en la lista negra tanto de Estados Unidos como de la UE, mientras que el propio Grupo Wagner está sancionado por el Departamento de Estado por su implicación en "abusos y acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad" de República Centroafricana.

Las declaraciones del Departamento de Estado se dan después de que Bruselas aprobara una batería de sanciones contra la red de mercenarios rusos implicada en actividades de "desestabilización" que se extienden a Ucrania, Siria, Libia, República Centroafricana y el Sahel.

La UE ha justificado sus castigos en las probadas violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Grupo Wagner, vinculado al Kremlin, en los conflictos en los que ha operado, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales.