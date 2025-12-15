EEUU dice firmó con México nuevo acuerdo sobre aguas residuales del río Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO, 15 dic (Reuters) - Estados Unidos y México firmaron un nuevo acuerdo destinado a abordar la actual crisis de las aguas residuales del río Tijuana, informó el lunes la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por su sigla en inglés) en un comunicado.

El problema de las aguas residuales mexicanas que desde hace décadas fluyen hacia el río Tijuana y cruzan la frontera estadounidense antes de desembocar en el océano Pacífico cerca de San Diego ha sido un punto de discordia entre los países.

En el nuevo acuerdo, las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas acordaron proyectos de infraestructura, investigación, mejora de la vigilancia, "y planificación del funcionamiento y mantenimiento de lugares y sistemas críticos que tengan en cuenta el futuro crecimiento de la población en Tijuana", declaró la EPA.

A principios de este año, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y la secretaria mexicana de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, firmaron un memorando de entendimiento en el que México se comprometía a agilizar el gasto de US$93 millones en mejoras del sistema de alcantarillado de Tijuana y a realizar varios proyectos que tuvieran en cuenta el futuro crecimiento de la población y su mantenimiento. (Reporte de Ryan Jones, escrito por Christian Martinez, editado en español por Raúl Cortés Fernández)