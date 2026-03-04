EEUU dice haber matado al líder iraní de un supuesto complot para asesinar a Trump

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) -

El ejército estadounidense anunció el miércoles que había matado a un funcionario iraní que dirigía una unidad responsable de un presunto complot para asesinar al presidente Donald Trump.

"El líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump ha sido encontrado y asesinado. Irán intentó matar al presidente Trump y el presidente Trump se salió con la suya", dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa.

Hegseth no reveló el nombre de la persona, pero dijo que la operación tuvo lugar el martes. En 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un iraní en relación con un supuesto complot ordenado por la Guardia Revolucionaria para asesinar a Trump, entonces presidente electo.

(Reporte de Phil Stewart, Idrees Ali, Susan Heavey y Doina Chiacu, edición en español de Javier López de Lérida)