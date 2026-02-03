EEUU dice México accedió a enviarle 432 millones de metros cúbicos de agua al año

3 feb (Reuters) - México ha acordado ⁠suministrar un mínimo de ⁠350,000 acres-pies de agua al año a Estados Unidos, equivalentes a unos 432 millones de ⁠metros cúbicos ‌anuales, anunciaron ​el martes en una declaración conjunta los secretarios de ​Estado y de Agricultura estadounidenses.

"Esto supone una victoria ‌para los agricultores y ganaderos estadounidenses, ‌y agradecemos los ​constantes esfuerzos de la presidenta (Claudia Sheinbaum) por defender las responsabilidades de México en virtud del tratado sobre el agua de 1944", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una publicación en X.

Como resultado de las negociaciones, México también se comprometió a un ⁠plan detallado para liquidar la deuda hídrica pendiente acumulada durante el ciclo ​anterior, según Washington. Ambas naciones se reunirán mensualmente para garantizar entregas puntuales y constantes, y prevenir déficits futuros.

El Gobierno de México informó, en otro comunicado, que acordó garantizar la entrega de una cantidad mínima anual de agua, de ⁠acuerdo a las condiciones hidrológicas y a los mecanismos previstos en ​el tratado, y priorizando además el abastecimiento para el consumo humano y la producción agrícola.

Rubio declaró que las autoridades estadounidenses "han trabajado ‍para asegurar el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones en virtud del Tratado de Aguas de 1944, a la vez que proporcionan un plan para eliminar el déficit del ​ciclo anterior, fortaleciendo así la seguridad hídrica de las comunidades de Texas y la agricultura estadounidense". (Reporte de Jasper Ward, Brendan O'Boyle y Raúl ‍Cortés Fernández; escrito por Christian Martinez; Editado por Susan Heavey)