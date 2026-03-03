EEUU dice no atacaría deliberadamente una escuela tras reportes Irán de 160 muertos en incursión

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) - El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que las fuerzas estadounidenses "no atacarían deliberadamente una escuela", después de que la prensa estatal iraní informara que más de 160 personas habían muerto en una incursión el sábado.

El ataque tuvo lugar en una escuela primaria para niñas en la sureña ciudad de Minab, en el incidente más mortífero de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El incidente ha sido condenado por la UNESCO, la agencia de cultura y educación de la ONU, y por la activista educativa y ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai. Atacar deliberadamente una institución educativa, un hospital o cualquier otra estructura civil es un crimen de guerra, según el derecho internacional humanitario.

"El Departamento de Guerra lo investigaría si se tratara de un ataque nuestro, y les remitiría su pregunta a ellos", dijo Rubio a periodistas el lunes cuando se le preguntó sobre el incidente. "Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela".

El Pentágono y el Mando Central de Estados Unidos no respondieron a una solicitud de comentarios. Durante el fin de semana, el Mando Central dijo que estaba "investigando" las denuncias de "daños a civiles como consecuencia de las operaciones militares en curso".

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, también fue consultado por el ataque que la prensa estatal iraní atribuyó a Israel y Estados Unidos. Danon dijo que había visto diferentes informes, entre ellos uno que indicaba que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había atacado la escuela.

Reuters no pudo confirmar de forma independiente estos reportes.

La guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó con sus ataques contra Teherán el sábado y desde entonces se ha ampliado con la represalia de la república islámica. (Reporte de Kanishka Singh en Washington; Editado en español por Javier Leira)