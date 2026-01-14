EEUU dice que ahora entra a segunda fase de plan para Gaza, que involucra desarme de Hamás

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos afirma que está avanzando hacia la siguiente fase del alto al fuego para Gaza, una etapa que implica el desarme del grupo Hamás, la reconstrucción y la gobernanza diaria del territorio.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó en una publicación en X que el acuerdo que el presidente republicano ayudó a negociar estaba entrando en su segunda fase tras dos años de guerra entre Israel y Hamás, incluyendo el establecimiento de un gobierno tecnocrático en Gaza.

Witkoff no ofreció detalles sobre quiénes formarían parte de la nueva administración palestina de transición que gobernaría Gaza. La Casa Blanca de Trump tampoco ofreció más información.

Witkoff expresó que Estados Unidos espera que Hamás devuelva de inmediato al último rehén fallecido como parte de sus obligaciones bajo el acuerdo.

Si bien el anuncio del miércoles indica un paso hacia adelante, un nuevo gobierno en Gaza y el alto al fuego enfrentan una serie de enormes desafíos, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad internacional para supervisar el acuerdo y el difícil proceso de desarmar a Hamás.

Los designados para un comité tecnocrático son parte de un plan más amplio para poner fin al gobierno de 18 años de Hamás en Gaza. Sus nombres no han sido revelados, pero administrarán los asuntos diarios en Gaza, bajo la supervisión de una "Junta de Paz" liderada por Trump, cuyos miembros tampoco han sido nombrados aún.

El alto al fuego alcanzado bajo el plan de 20 puntos de Trump entró en vigor en octubre y detuvo gran parte de los combates. Bajo la primera fase del acuerdo, Hamás liberó a todos menos uno de los rehenes que tenía en su poder a cambio de cientos de palestinos que estaban detenidos por Israel.

El comité tecnocrático que Witkoff dijo que se establecería bajo la segunda fase tendrá la tarea de proporcionar servicios públicos a los más de 2 millones de palestinos en Gaza, pero enfrenta enormes desafíos e incógnitas abiertas, incluyendo sobre sus operaciones y financiamiento.

Las Naciones Unidas han estimado que la reconstrucción costará más de US$50.000 millones. El proceso probablemente tomará años, y hasta ahora se ha prometido poco dinero.

También está el desafío más inmediato de averiguar cómo hacerse cargo de los servicios básicos después de casi dos décadas de gobierno liderado por Hamás en Gaza y repetidas rondas de conflicto con Israel.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Samy Magdy en El Cairo y Sam Metz en Jerusalén

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa