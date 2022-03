EEUU dice que Biden sólo se reunirá con Putin si hay "una reducción tangible de la intensidad" de la ofensiva

La Casa Blanca ha afirmado que una reuni贸n entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, respectivamente, s贸lo ser铆a posible si hay una "reducci贸n tangible de la intensidad" de la ofensiva militar contra Ucrania, lanzada el 24 de febrero.

"No voy a establecer condiciones previas para una conversaci贸n entre Biden y Putin", ha dicho la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield. "S贸lo decir que hemos sido muy claros y Biden ha sido muy claro sobre que es necesario que haya una reducci贸n tangible de la intensidad por parte de Rusia y un compromiso genuino con la diplomacia antes de tener este tipo de conversaci贸n".

Las palabras de Bedingfield llegan d铆as despu茅s de que Biden tildara a su hom贸logo ruso de "carnicero" por la invasi贸n de Ucrania y asegurara que "no puede seguir en el poder", lo que provoc贸 las cr铆ticas del Kremlin. Posteriormente, el presidente estadounidense matiz贸 que no hab铆a abogado por un cambio de r茅gimen en Mosc煤, si bien se neg贸 a retirar sus afirmaciones.

"No retiro nada. Ni entonces ni ahora estoy articulando un cambio de pol铆tica. Estaba manifestando la indignaci贸n moral que sent铆an y no me voy a disculpar por ello", dijo el lunes, despu茅s de que la Presidencia rusa tildara de "alarmantes" sus palabras.

El Gobierno de Rusia anunci贸 el martes que "reducir谩 dr谩sticamente" sus operaciones militares contra la capital de Ucrania, Kiev, y la ciudad de Chern铆gov tras unas conversaciones "constructivas" con Ucrania en la ciudad turca de Estambul. Sin embargo, Biden se mostr贸 cauto ante el anuncio de Mosc煤: "Ya veremos".