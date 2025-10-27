EEUU dice que el ataque israelí a Gaza no violó el alto el fuego

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 27 oct (Reuters) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el lunes que Washington no considera una violación del alto el fuego respaldado por Estados Unidos el ataque que, según Israel, iba dirigido contra un miembro de un grupo miliciano palestino en Gaza.

Israel afirmó haber atacado el sábado a un miembro del grupo Yihad Islámica, acusándolo de planear un ataque contra tropas israelíes. La Yihad Islámica negó estar planeando un atentado.

Hablando a bordo del avión del presidente de EEUU, Donald Trump, durante un viaje a Asia, Rubio dijo: "No lo consideramos una violación del alto el fuego".

El máximo diplomático estadounidense agregó que Israel no ha renunciado a su derecho a la autodefensa como parte del acuerdo mediado por Washington, Egipto y Qatar que vio a la principal facción miliciano en Gaza, Hamás, liberar a los rehenes vivos restantes retenidos en Gaza este mes.

"Tienen derecho a hacerlo si existe una amenaza inminente para Israel y todos los mediadores están de acuerdo con ello", dijo Rubio.

Rubio afirmó que el alto el fuego en Gaza, que sigue vigente entre Israel y Hamás algo más de dos años desde el inicio de la guerra, se basa en las obligaciones de ambas partes y reiteró que Hamás debe acelerar la devolución de los restos de los rehenes que murieron en cautiverio.

El ataque israelí del sábado se produjo poco después de que Rubio partiera de Israel tras una visita destinada a apuntalar el alto el fuego. (Información de Trevor Hunnicutt; redacción de Simon Lewis; edición de Toby Chopra; editado en español por Patrycja Dobrowolska)