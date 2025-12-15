EEUU dice que frustró complot para atacar a empresas en California en Año Nuevo

LOS ÁNGELES (AP) — Las autoridades federales dijeron el lunes que frustraron un complot para colocar bombas en múltiples empresas en el sur de California en la víspera de Año Nuevo, anunciando los arrestos de miembros de un grupo extremista anticapitalista y antigobierno.

Los cuatro sospechosos fueron arrestados el viernes mientras probaban explosivos en el desierto al este de Los Ángeles, declaró el vicefiscal Bill Essayli durante una conferencia de prensa.

Los funcionarios mostraron a los reporteros imágenes aéreas de vigilancia de los cuatro sospechosos moviendo un gran objeto negro en el desierto hacia una mesa poco antes de sus arrestos.

En la denuncia penal, los cuatro sospechosos nombrados son Audrey Illeene Carroll, de 30 años; Zachary Aaron Page, de 32; Dante Gaffield, de 24 y Tina Lai, de 41. Todos son del área de Los Ángeles, indicó Essayli.

Los funcionarios no describieron un motivo, pero dijeron que son miembros de una rama de un grupo propalestino llamado el Frente de Liberación de Turtle Island. Cada uno enfrenta cargos que incluyen conspiración y posesión de un dispositivo destructivo, señaló Essayli, agregando que se esperaban cargos adicionales en las próximas semanas.

De momento no está claro si tenían abogados y The Associated Press no pudo contactar a los familiares.

Essayli sostuvo que Carroll el mes pasado creó un plan detallado para colocar bombas en cinco o más lugares en todo el sur de California en la víspera de Año Nuevo y estaban tratando de atacar múltiples empresas. Se negó a nombrar las empresas, pero las describió como centros logísticos "tipo Amazon".

"El complot de Carroll para las bombas era explícito", apuntó Essayli. "Incluía instrucciones paso a paso para construir dispositivos explosivos ... y enumeraba múltiples objetivos en el condado de Orange y Los Ángeles".

El plan incluía plantar mochilas llenas de dispositivos explosivos en múltiples negocios y programarlas para explotar simultáneamente a la medianoche del Año Nuevo, según los funcionarios y la denuncia penal.

Dos de los miembros del grupo también habían discutido planes para futuros ataques, incluyendo colocar bombas de tubo en agentes y vehículos de Inmigración y Control de Aduanas en 2026, según la denuncia penal.

"Carroll afirmó que algunos de esos planes, 'eliminarían a algunos de ellos y asustarían al resto'", aseguró Essayli.

Los planes fueron discutidos tanto en una reunión en persona con miembros en Los Ángeles como a través de una aplicación de mensajería encriptada, añadió.

Las fotos de evidencia incluidas en los documentos judiciales muestran un campamento en el desierto con lo que los investigadores dijeron eran materiales para fabricar bombas esparcidos por mesas plegables de plástico.

Los sospechosos "todos llevaron componentes para fabricar bombas al campamento, incluyendo varios tamaños de tubos de PVC, presunto nitrato de potasio, carbón, polvo de carbón, polvo de azufre y material para ser usado como mechas, entre otros", afirma la denuncia.

El plan establecía que las mochilas contendrían bombas de tubo complejas e incluía instrucciones sobre cómo fabricarlas y también cómo evitar dejar evidencia que incriminara al grupo, dijeron los funcionarios. Los sospechosos recientemente habían adquirido productos químicos precursores y otros artículos, agregaron.

La semana pasada estaban ensayando su ataque y probando dispositivos en el desierto cerca de Twentynine Palms, California, antes de que las autoridades federales intervinieran, aseveraron los funcionarios.

"Tenían todo lo que necesitaban para hacer una bomba operativa en ese lugar", dijo.

Las autoridades emitieron órdenes de registro y encontraron carteles del Frente de Liberación de Turtle Island en la casa de Carroll que pedían "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a ICE", destacó Essayli. En la residencia de Page, la policía encontró una copia del plan detallado de la bomba, agregó.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, destacó que, aunque los funcionarios federales y locales no están de acuerdo con las redadas de inmigración de la administración Trump, aún se unen para proteger a los residentes. El departamento de policía local no detiene a personas ni toma medidas por ninguna razón relacionada con el estatus migratorio, y no hace cumplir las leyes de inmigración, una práctica que ha estado en vigor durante 45 años.

"La exitosa desarticulación de este complot es un poderoso testimonio de la fuerza de nuestra respuesta unificada", dijo McDonnell.

Los sospechosos, que fueron detenidos sin incidentes, estaban programados para comparecer en la corte en Los Ángeles el lunes por la tarde.

Watson reportó desde San Diego.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.