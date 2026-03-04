EEUU dice que Irán está lanzando menos misiles y que sus ataques se extenderán al interior del país

Por Idrees Ali, Phil Stewart, Doina Chiacu y Susan Heavey

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) -

Irán está lanzando menos misiles que al inicio de la guerra el sábado, dijo el miércoles el máximo responsable militar estadounidense, quien argumentó que la capacidad militar de Irán se ha visto muy mermada a medida que Estados Unidos amplía sus ataques dentro de Irán.

"Ahora comenzaremos a ampliar los ataques hacia el interior, adentrándonos progresivamente en territorio iraní y creando una mayor libertad de maniobra para las fuerzas estadounidenses", dijo el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, en una rueda de prensa en el Pentágono.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos estaba ganando la guerra contra Irán, aunque lamentó la muerte de seis soldados estadounidenses en el conflicto hasta el momento. Añadió que Estados Unidos resistiría más que Irán.

Hegseth confirmó que el ejército estadounidense había hundido un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, calificándolo como el primer hundimiento de un barco enemigo con torpedos desde la Segunda Guerra Mundial.

La noticia del hundimiento fue publicada por primera vez por Reuters. (Reporte de Idrees Ali, Phil Stewart, Donia Chiacu y Michelle Nichols, editado en español por Javier López de Lérida)