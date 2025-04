Eeuu dice que la explosión cerca de un sitio patrimonio de la unesco en yemen fue por un misil hutí

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 25 abr (Reuters) - El ejército estadounidense dijo el jueves que la explosión del domingo cerca de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Saná, la capital de Yemen, fue causada por un misil hutí y no por un ataque aéreo estadounidense. El Ministerio de Sanidad, dirigido por los hutíes, dijo que una decena de personas murieron en el ataque estadounidense en un barrio de Saná. La Ciudad Vieja de Saná está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la intensificación de los ataques estadounidenses en Yemen el mes pasado, y su Gobierno dice que continuarán asaltando a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, hasta que dejen de atacar el transporte marítimo del mar Rojo. Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos dijo que los daños y bajas descritos por los dirigentes hutíes de Yemen "probablemente ocurrieron", pero no fueron causados por un ataque estadounidense. El ataque estadounidense más cercano esa noche estuvo a más de cinco kilómetros de distancia, dijo el portavoz. El ejército estadounidense evaluó que los daños fueron causados por un "misil de defensa antiaérea hutí" basándose en una revisión de "la información local, incluidos los vídeos que documentan la escritura árabe en los fragmentos del misil en el mercado", dijo el portavoz, que añadió que los hutíes detuvieron posteriormente a yemeníes. No aportó pruebas. The New York Times citó a un dirigente hutí diciendo que el desmentido estadounidense era un intento de desprestigiar a los hutíes. Los recientes ataques estadounidenses han matado a decenas de personas, incluidas 74 en una terminal petrolera el jueves, el ataque más mortífero en Yemen bajo el Gobierno de Trump hasta el momento, según el Ministerio de Sanidad local. El ejército estadounidense dice que los ataques tienen como objetivo cortar las capacidades militares y económicas del grupo miliciano hutí. (Información de Kanishka Singh en Washington; edición de Raju Gopalakrishnan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)