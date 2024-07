EEUU dice que la solución de dos estados es la única forma de lograr la paz tras la resolución de la Knesset

La Administración Biden ha insistido este jueves en que la solución de dos estados es la única forma de lograr la paz en Oriente Próximo después de que el Parlamento israelí haya aprobado una resolución que rechaza la creación de un Estado palestino.

"Creo que la mejor manera de responder a esto es simplemente reiterar nuestra firme creencia en el poder y la promesa de una solución de dos estados", ha indicado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa.

En este sentido, ha resaltado que la Administración no va a renunciar a esta posibilidad. "Vamos a seguir haciendo todo lo posible para intentar lograr ese resultado. Sabemos que no sucederá mañana y sabemos que no estará exento de dificultades", ha dicho, según ha recogido The Hill.

Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, ha reiterado que Washington sigue "comprometido a promover una paz y una seguridad duraderas para israelíes y palestinos por igual".

"Creemos que la forma práctica para lograrlo es una solución de dos estados: un Estado palestino que esté al lado de Israel", ha subrayado Patel, agregando que la resolución "no es algo que entusiasme" a Estados Unidos, ya que se opone a este camino.

La votación en la Knesset se saldó en la víspera con 68 votos a favor --partidos de la coalición gubernamental, formaciones derechistas y centristas de la oposición e incluso la coalición Hadash Ta'al, formada por socialistas y arabeisraelíes-- frente a nueve votos en contra, a pesar de que los diputados del partido izquierdista Yesh Atid abandonaron la sala.

Los parlamentarios justificaron su decisión por su temor a que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se haga con el poder de un futuro Estado palestino para convertirlo en "una base de terror islámico radical" que trabaje en "coordinación" con Irán para destruir a Israel.

