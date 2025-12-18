EEUU dice que las reformas de Bolivia fomentarán la inversión internacional

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) - Estados Unidos acogió con satisfacción las reformas económicas anunciadas el jueves por el presidente boliviano, Rodrigo Paz, y dijo que los cambios fomentarían inversiones que podrían beneficiar a ambos países.

"Aplaudimos los esfuerzos históricos del presidente Paz para abrir Bolivia al mundo comprometiéndose a reformas significativas para atraer la inversión internacional. La apertura a la inversión, la buena gestión económica y el respeto por el Estado de derecho son esenciales para liberar todo el potencial de Bolivia", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

"Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos están actualmente en Bolivia buscando facilitar inversiones que fomenten la prosperidad para nuestras dos naciones", agregó. (Reportaje de Susan Heavey y Katharine Jackson, Editado en español por Juana Casas)