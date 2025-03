EEUU dice que logró pacto para cesar combates en el mar Negro en conversaciones con Ucrania y Rusia

KIEV, Ucrania (AP) — Estados Unidos dijo el martes que había alcanzado un acuerdo tentativo para que Ucrania y Rusia detengan los combates y garanticen la navegación segura en el mar Negro, tras sostener conversaciones por separado con ambas partes, pero aún no estaban resueltos muchos detalles, y el Kremlin condicionó el acuerdo a levantar algunas sanciones occidentales.

El anuncio se hizo luego de que Estados Unidos concluyó tres días de conversaciones con delegaciones ucranianas y rusas en Arabia Saudí sobre posibles pasos hacia un alto al fuego limitado.

Aunque un acuerdo de paz integral aún parecía lejano, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy consideró las conversaciones como los primeros “pasos correctos” hacia una solución pacífica de la guerra que comenzó hace tres años.

“Estos son los primeros pasos... con esta administración presidencial hacia el fin completo de la guerra y la posibilidad de un alto el fuego total, así como pasos hacia un acuerdo de paz sostenible y justo” , dijo en una conferencia de prensa.

Expertos estadounidenses se reunieron por separado con representantes ucranianos y rusos en la capital saudí de Riad, y la Casa Blanca dijo en declaraciones separadas después de las conversaciones que las partes “acordaron garantizar la navegación segura, eliminar el uso de la fuerza y evitar el uso de buques comerciales para fines militares en el mar Negro”.

No se divulgaron detalles del acuerdo prospectivo, pero parecía marcar otro intento de garantizar el transporte seguro en el mar Negro después de un acuerdo de 2022 que fue negociado por la ONU y Turquía, pero del que Rusia se retiró al año siguiente.

“Estamos haciendo mucho progreso”, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump el martes en la Casa Blanca. “Eso es todo lo que puedo informar”.

Cuando Moscú se retiró del acuerdo sobre transporte marítimo en 2023, se quejó de que no se había cumplido un acuerdo paralelo que prometía eliminar obstáculos a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. Afirmó que las restricciones al transporte y a los seguros obstaculizaban su comercio agrícola. Kiev acusó a Moscú de violar el acuerdo mediante el retraso de inspecciones de los buques.

Después de que Rusia suspendiera su parte del acuerdo, atacó regularmente los puertos del sur de Ucrania y los sitios de almacenamiento de granos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo en comentarios televisados el martes que Moscú está abierto a la reactivación del acuerdo de transporte en el mar Negro, pero advirtió que los intereses rusos deben ser protegidos.

En una aparente referencia a las demandas de Moscú, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos “ayudará a restaurar el acceso de Rusia al mercado mundial para las exportaciones agrícolas y de fertilizantes, reducir los costos de los seguros marítimos y mejorar el acceso a los puertos y sistemas de pago para tales transacciones”.

Kirill Dmitriev , enviado de Putin para la inversión y la cooperación económica, elogió los resultados de las conversaciones, que describió como un “cambio importante hacia la paz, una mayor seguridad alimentaria global y suministros esenciales de granos para más de 100 millones de personas adicionales” .

Trump “está logrando otro avance global mediante un diálogo efectivo y la resolución de problemas”, manifestó en X.

Pero el Kremlin advirtió en un comunicado que el acuerdo del mar Negro sólo podría implementarse después de que se levanten las sanciones contra el Banco Agrícola Ruso y otras organizaciones financieras involucradas en el comercio de alimentos y fertilizantes, y se garantice su acceso al sistema SWIFT de pagos internacionales.

El acuerdo también es condicional al levantamiento de sanciones contra exportadores rusos de alimentos y fertilizantes y contra los barcos que transportan exportaciones de alimentos rusos, así como a la eliminación de restricciones a las exportaciones de equipos agrícolas a Rusia, dijo el Kremlin.

El acuerdo enfatizaba que las inspecciones de los buques comerciales serían necesarias para asegurarse de que no se usen para fines militares.

Zelenskyy se mostró molesto por la exigencia de Rusia de levantar sanciones. “Creemos que debilitaría nuestra posición”, señaló.

Aun así, Trump indicó que Estados Unidos estaba considerando las condiciones del Kremlin: “Estamos pensando en todas ellas en este momento”.

Un alto funcionario del gobierno ucraniano, que está directamente familiarizado con las conversaciones y habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente, dijo que la delegación de Kiev no está de acuerdo con levantar sanciones como condición para un alto el fuego marítimo y que Rusia no ha hecho nada para que se retiren las sanciones. El funcionario también dijo que los países europeos no están involucrados en las discusiones sobre sanciones, a pesar de que las sanciones son responsabilidad de la Unión Europea.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, advirtió que Kiev vería el despliegue de buques de guerra rusos en el oeste del mar Negro como una “violación del compromiso de garantizar la navegación segura en el mar Negro y como una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania”.

“En este caso, Ucrania tendrá pleno derecho a ejercer el derecho a la autodefensa”, sentenció.

Detener los ataques a la infraestructura energética

La Casa Blanca también dijo que las partes acordaron desarrollar medidas para implementar un acuerdo alcanzado en las llamadas de Trump con Zelenskyy y Putin para prohibir los ataques contra instalaciones energéticas en Rusia y Ucrania.

Las conversaciones en Riad, que no incluyeron contactos directos entre Rusia y Ucrania, fueron parte de un intento de concretar detalles sobre una pausa parcial en los combates en Ucrania, que comenzaron con la invasión rusa en 2022. Ha sido un desafío alcanzar incluso un alto el fuego limitado de 30 días, que ambas partes acordaron en principio la semana pasada, mientras continúan atacándose con drones y misiles.

Después de la llamada Trump-Putin la semana pasada, la Casa Blanca dijo que el alto el fuego parcial incluiría el fin de los ataques a “energía e infraestructura ”, mientras que el Kremlin enfatizó que el acuerdo se refería más estrechamente a “infraestructura energética ”. La declaración de la Casa Blanca del martes volvió a la redacción utilizada por Rusia.

El Kremlin, que ha acusado a Ucrania de violar el acuerdo sobre ataques a la infraestructura energética, publicó el martes una lista de instalaciones energéticas sujetas a una pausa de 30 días que comenzó el 18 de marzo. Advirtió que cada parte era libre de optar por no participar en el acuerdo en caso de violaciones de la otra parte.

Zelenskyy señaló que hay incertidumbres significativas.

“Creo que habrá un millón de preguntas y detalles”, dijo, añadiendo que la responsabilidad de posibles violaciones también sigue siendo incierta.

Enfatizó que Ucrania está abierta a un alto el fuego completo de 30 días que Trump ha propuesto, reafirmando que Kiev está “lista para avanzar rápidamente hacia un alto el fuego incondicional”.

Putin ha condicionado un alto el fuego completo a la suspensión del suministro de armas a Kiev y a la suspensión de la movilización militar en Ucrania, demandas rechazadas tanto por Ucrania como por sus aliados occidentales.

Estados Unidos destacó su compromiso de ayudar a lograr el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de niños ucranianos transferidos por la fuerza.

En otros desarrollos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió en un comunicado que Moscú no aceptaría ceder el control sobre la planta nucleoeléctrica de Zaporiyia, que Rusia capturó en los primeros días de la invasión.

Trump sugirió que Zelenskyy considerara transferir la propiedad de las plantas de generación eléctrica de Ucrania a Estados Unidos para la seguridad a largo plazo, mientras que el mandatario ucraniano dijo que hablaron específicamente sobre la planta de Zaporiyia en la llamada que tuvieron la semana pasada.

Continúan los ataques transfronterizos

El Ministerio de Defensa ruso dijo que Ucrania había “continuado con ataques deliberados con drones contra instalaciones energéticas civiles de Rusia”.

Un ataque de drones ucranianos derribó el lunes una línea de alta tensión que conecta la planta nuclear de Rostov con la ciudad de Tijoretsk, en la región sureña de Krasnodar, dijo el ministerio, y añadió que se había producido otro ataque con drones en la estación de distribución de gas de Svatovo, en la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia.

Los medios estatales rusos dijeron que seis personas, incluidos tres periodistas rusos, murieron el lunes después de un ataque con misiles ucranianos en la región de Luhansk .

En Ucrania, el número de personas heridas el lunes en un ataque con misiles rusos en la ciudad de Sumy aumentó a 101 personas, entre ellas, 23 niños, según la administración regional de Sumy.

El ataque en Sumy, al otro lado de la frontera de la región rusa de Kursk, afectó edificios residenciales y una escuela, que tuvo que ser evacuada.

Mientras tanto, las fuerzas rusas lanzaron un misil y 139 drones de ataque de largo alcance a Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana. Esos ataques afectaron a siete regiones de Ucrania e hirieron a varias personas.

La periodista de The Associated Press Dasha Litvinova en Tallin, Estonia, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.