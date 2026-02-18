EEUU dice que petroleras deben pagar impuestos y tasas locales al Gobierno venezolano

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el miércoles que las empresas que operan en el sector petrolero venezolano deben pagar impuestos locales, permisos y tasas al Gobierno de Venezuela, mientras que las regalías y los impuestos federales deben pagarse a un fondo gestionado por Washington.

El Tesoro dijo que las regalías sobre la energía, los gravámenes fijos por barril y los impuestos federales deben pagarse al Fondo de Depósitos de Gobiernos Extranjeros, gestionado por el Gobierno federal. La información figura en un documento titulado "Preguntas frecuentes", al que Reuters tuvo acceso antes de su publicación en el sitio web del Tesoro.

Las preguntas frecuentes se refieren a dos autorizaciones, conocidas como licencias generales, que el Tesoro emitió el 10 de febrero.

Una levantó las sanciones estadounidenses a las exportaciones, ventas, almacenamiento y transporte de petróleo venezolano. La otra autorizó el suministro de bienes, tecnología, software o servicios estadounidenses para la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo y gas en Venezuela. (Reporte de Timothy Gardner. Editado en español por Javier Leira)