EEUU dice que publicidad de la píldora contra la obesidad de Novo Nordisk es falsa o engañosa

9 feb (Reuters) - La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) dijo que un anuncio televisivo de la pastilla para adelgazar de Novo Nordisk es "falso o engañoso", según una carta fechada el 5 de febrero

El organismo regulador de la salud dijo que el anuncio televisivo sugiere de forma engañosa que Wegovy, en su forma de pastilla, ofrece un avance o mejora respecto de otros medicamentos para bajar de peso que pertenecen a la clase conocida como GLP-1

"Confirmamos que Novo Nordisk recibió una 'carta sin encabezado' de la FDA en relación con un anuncio televisivo de la pastilla Wegovy, que se ha estado emitiendo desde su lanzamiento; no el anuncio del Super Bowl", dijo la portavoz de Novo, Ambre James-Brown

La agencia dijo que el anuncio de Novo infringía la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y le pidió que tome medidas inmediatas para subsanar cualquier infracción, lo que podría incluir el cese de todos los anuncios que contengan afirmaciones engañosas

"Nos tomamos muy en serio todas las observaciones de las autoridades reguladoras y estamos respondiendo a la FDA para abordar sus preocupaciones respecto de la presentación del anuncio", añadió James-Brown

La FDA también dijo que las afirmaciones "vivir más ligero" y "un camino adelante" implican de forma engañosa una pérdida de peso mayor en comparación con otros tratamientos con GLP-1 actualmente aprobados, cuando esto no se ha demostrado

"Además, dan a entender de forma engañosa otros beneficios además de la pérdida de peso físico, como alivio emocional, reducción de la carga psicológica, esperanza o orientación para la vida de los pacientes, posicionando al medicamento como una solución a retos vitales más amplios en lugar de un tratamiento para una afección específica, cuando esto tampoco se ha demostrado", dijo la agencia en la carta

La FDA también señaló que el anuncio incluía ciertas presentaciones en las que el texto que aparecía en pantalla no coincidía con el audio. (Reporte de Sriparna Roy en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)