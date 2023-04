eeuu dice resolvió queja laboral en planta de unique fabricating en méxico

(Añade detalles y contexto)

Ciudad de méxico, 24 abr (reuters) - estados unidos resolvió una queja sobre presuntas violaciones de los derechos de los trabajadores en una planta de unique fabricating en méxico, el último episodio de los intentos para mejorar las condiciones laborales en el país latinoamericano, en virtud de un acuerdo comercial regional.

En marzo, funcionarios laborales estadounidenses pidieron a las autoridades mexicanas que investigaran supuestos abusos en materia de derechos en las instalaciones de Unique Fabricating en el estado central Querétaro en virtud del tratado de comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TMEC), de 2020.

"A los trabajadores se les negaron sus derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva", dijo la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) en un comunicado.

La petición se dio luego de que un sindicato mexicano denunciara que la compañía interfirió con sus esfuerzos de organización.

Unique Fabricating, una empresa con sede en Michigan que fabrica piezas para los sectores médico, de electrodomésticos y automotriz, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Su sitio web enumera clientes que incluyen a Tesla Inc y General Motors Co.

USTR detalló que la compañía emitió una declaración de neutralidad y acordó dar acceso a la planta a los sindicatos nuevos y existentes.

En un comunicado separado, las Secretarías de Economía y de Trabajo de México dijeron que tres votaciones recientes de los trabajadores sobre asuntos sindicales se llevaron a cabo de manera justa y que Unique Fabricating actuó "proactivamente" para garantizar los derechos del personal.

Las quejas previas enmarcadas en el TMEC han dado lugar a investigaciones en plantas mexicanas pertenecientes a compañías que incluyen a los fabricantes de autos General Motors y Stellantis.

(Reporte de Daina Beth Solomon; Escrito por Raúl Cortés Fernández)

