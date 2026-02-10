EEUU: Difunden imágenes de sospechoso por la desaparición de Nancy Guthrie

Las fotos y algunos clips breves, compartidos por el director del FBI, Kash Patel, muestran a la persona manipulando la cámara del timbre la mañana en que Nancy fue vista por última vez, lo que sugiere su posible implicación en el caso. Las autoridades aseguran que se recuperaron datos que no estaban almacenados originalmente debido a que la cámara no tenía servicio activo.

Nancy Guthrie fue reportada desaparecida el 1 de febrero por la tarde en Tucson, Arizona, tras no presentarse a un servicio religioso habitual y al no poder contactarse con ella.

Investigadores del Pima County Sheriff's Department y del FBI calificaron la escena como operación criminal y desplegaron unidades K-9, drones y equipos de búsqueda en la zona.

En las imágenes difundidas se ve a un individuo con máscara, guantes y mochila, cuyo rostro no es visible, parado junto a la entrada de la casa momentos antes de que Guthrie desapareciera, lo que ha intensificado las pesquisas sobre un posible secuestro. Hasta el momento no se ha identificado oficialmente a ningún sospechoso ni se ha emitido una orden de arresto.

La familia, incluyendo a Savannah y sus hermanos, ha realizado múltiples llamados públicos de ayuda, difundiendo mensajes en redes sociales pidiendo información y ofreciendo recompensa por datos que conduzcan a la aparición de su madre o a la detención del responsable. Las autoridades federales también ofrecieron una recompensa de US$50.000 por información útil para el caso.

Dos notas de rescate no verificadas han circulado en medios y entre familiares, con exigencias de pago en criptomonedas que incluían plazos que ya expiraron sin confirmación de contacto con los presuntos secuestradores. Investigadores locales y federales continúan evaluando la autenticidad de esos mensajes mientras solicitan la colaboración ciudadana para aportar pistas.

La desaparición de Guthrie ha captado atención nacional, no solo por el perfil de su hija, copresentadora del popular Today Show, sino también por las condiciones de salud de la mujer, que vivía sola, tenía movilidad limitada, utilizaba marcapasos y requería medicación diaria, lo que agrava la preocupación por su bienestar. (ANSA).