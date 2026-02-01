EEUU: Diputados afirma tener los votos para terminar con el "shutdown"

"Tenemos los votos", declaró a la NBC.

Johnson no podrá contar con la ayuda de los demócratas: el líder liberal de la Cámara, Hakeem Jeffries, le dijo que la responsabilidad recae en los republicanos, muchos de los cuales no están convencidos de la medida aprobada por el Senado y apoyada por Donald Trump.

El Senado aprobó la medida en una votación de última hora el viernes, después de que Trump llegara a un acuerdo con los demócratas sobre el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Para cuando se realizó la votación, los miembros ya habían salido de Washington durante el fin de semana, lo que provocó un cierre.

Se espera que la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, vote sobre la medida el lunes. (ANSA).