EEUU discute con Ucrania, países europeos próximos pasos hacia fin de guerra en Ucrania: Witkoff

31 dic (Reuters) -

Los asesores del presidente Donald Trump mantuvieron conversaciones el miércoles con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania para discutir los próximos pasos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, dijo el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

"Nos centramos en cómo avanzar en las discusiones de manera práctica en nombre del proceso de paz de @POTUS, incluido el fortalecimiento de las garantías de seguridad y el desarrollo de mecanismos eficaces de desescalada de conflictos para ayudar a poner fin a la guerra y garantizar que no se reinicie", dijo Witkoff en una publicación en las redes sociales.

También participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov.

Zelenski dijo el martes que los asesores de seguridad nacional de los partidarios de la "Coalición de los Dispuestos" de Kiev se reunirían en Ucrania el sábado, y luego los líderes de los países se reunirían en Francia el 6 de enero.

El grupo de la Coalición, liderado por Reino Unido y Francia, incluye a más de 30 países, aunque no estaba claro cuáles participarían en las reuniones. (Reporte de Ryan Patrick Jones y Bhargav Acharya en Toronto; Editado en Español por Ricardo Figueroa)