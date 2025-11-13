EEUU.- Disney duplica beneficios en su año fiscal tras ganar US$10.665 millones y anuncia dos dividendos

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) - The Walt Disney Company se anotó un beneficio neto atribuido de US$12.404 millones (10.655 millones de euros) en su año fiscal, finalizado el 27 de septiembre, lo que supone más que duplicar (149,5%) el resultado obtenido doce meses atrás. Los ingresos aumentaron un 3,4%, hasta los US$94.425 millones (81.113 millones de euros). Por divisiones, el negocio de entretenimiento conformado por canales de televisión, plataformas de 'streaming' y licencias brindó US$42.466 millones (36.479 millones de euros), un 3,1% más. De su lado, el área de experiencias, que incluye parques recreativos, generó US$36.156 millones (31.059 millones de euros) y la de deportes US$17.672 millones (15.181 millones de euros), un 5,9% y un 0,3% más, respectivamente. Disney incurrió en unos gastos de US$80.593 millones (69.231 millones de euros), un 1,4% más. Además, se registraron unos cargos por reestructuración y deterioros de US$819 millones (703,5 millones de euros) y unos costes de financiación de US$1.305 millones (1.121 millones de euros). Ya en el cuarto trimestre, las ganancias se dispararon hasta los US$1.313 millones (1.128 millones de euros) tras crecer un 185,4%, al tiempo que la cifra de negocio se redujo en un 0,5%, hasta los US$22.464 millones (19.297 millones de euros). El impacto negativo por reestructuraciones cayó a US$382 millones (328,1 millones de euros) desde los US$1.543 millones (1.325 millones de euros) del trimestre final de 2024. "Este ha sido otro año de grandes avances, en el que hemos fortalecido la empresa aprovechando el valor de nuestros activos creativos y de marca, y hemos seguido logrando avances importantes en nuestros negocios directos al consumidor", ha afirmado el consejero delegado de Disney, Robert Iger. PREVISIONES Y DIVIDENDO Disney prevé que para el ejercicio fiscal 2026 la rama de entretenimiento vea ampliados sus ingresos en dos dígitos, mientras que la de experiencias lo hará entre un 7% y un 9% y la de deportes entre un 1% al 3%. Asimismo, se ha declarado un dividendo en efectivo de US$1,50 (1,29 euros) por acción pagadero en dos tramos de US$0,75 (0,64 euros) pagaderos el 15 de enero y el 22 de julio.