EEUU: dispuesto a nuevos coloquios si Irán envía propuesta en 48 horas

Lo informa Axios, citando a funcionarios estadounidenses, que afirman que el actual impulso diplomático es probablemente la última oportunidad del presidente Trump ante Irán antes de lanzar una masiva operación militar estadounidense-israelí que podría atacar directamente al líder supremo Alí Jamenei.

Irán cree que los ataques militares estadounidenses son "inevitables e inminentes", a pesar de las negociaciones en curso entre ambas partes sobre el programa nuclear de Teherán.

Desarrolló un plan de defensa y respuesta, con lanzadores de misiles balísticos ya posicionados en su frontera occidental con Irak y a lo largo de su costa sur en el Golfo Pérsico, según informa el New York Times, citando a varias fuentes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios.

Se cree que estos misiles, añadieron las fuentes, son capaces de alcanzar Israel y bases estadounidenses en la región.

Además, según informes, el Líder Supremo, Alí Jamenei, emitió una serie de directivas para organizar una sucesión interna en caso de un ataque grave contra el régimen, con cuatro niveles de sucesión para cada alto cargo militar y gubernamental. También se contempla la posibilidad de que él mismo sea asesinado.

Según varios altos funcionarios y miembros de la Guardia, el Líder Supremo encomendó al principal funcionario de seguridad nacional, Alí Larijani, y a un pequeño grupo de asesores políticos y militares la tarea de garantizar que la República Islámica sobreviva no solo a posibles bombardeos estadounidenses e israelíes, sino también a posibles intentos de asesinato contra su liderazgo.

"El Líder Supremo tiene plena confianza en Larijani. Cree que es el hombre indicado para este momento tan delicado", explicó Nasser Imani, analista conservador cercano al gobierno de los ayatolás (ANSA).