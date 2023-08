Por Gram Slattery, Nathan Layne y Blake Brittain

WASHINGTON, 25 ago (Reuters) - La histórica foto de la ficha policial del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, publicada por un tribunal de Georgia el jueves por la noche, se está convirtiendo en camisetas, vasos, tazas, carteles e incluso muñecos por simpatizantes y detractores del exmandatario.

La fotografía de Trump con una corbata roja, el pelo reluciente y el ceño fruncido fue captada mientras el favorito republicano a la presidencia era detenido por más de una docena de cargos de delito grave, dentro de un caso penal derivado de sus intentos de anular las elecciones de 2020.

Simpatizantes y directores de campaña han acogido la imagen de su arresto, mientras se agrupan en torno a las alegaciones de Trump de que los cargos contra él tienen una motivación política.

Para los críticos, la foto es un símbolo de que su larga lista de problemas legales finalmente le ha alcanzado.

El comité de recaudación de fondos Save America de Trump está vendiendo camisetas con la imagen de Trump (34 dólares), portabebidas (15 dólares por dos) y tazas de café (25 dólares). Su hijo Donald Jr. comercializa camisetas con la leyenda "FREE TRUMP" (29,99 dólares) y carteles (19,99 dólares).

Por otro lado, el Proyecto Lincoln, un destacado grupo anti-Trump fundado por republicanos, vende vasos de chupito (55 dólares por seis) con la foto del expresidente y "FAFO", acrónimo de "Fuck Around and Find Out", un grito de guerra entre los detractores de Trump.

Etsy, el sitio web de venta de objetos, tiene docenas de productos de burla, incluida una camiseta parodia de un concierto de Taylor Swift (26 dólares).

La imagen podría ser un gran recaudador de fondos para el candidato republicano, predicen algunos estrategas políticos.

David Kochel, miembro veterano de la campaña presidencial republicana en Iowa, dijo que "sus superfans van a ver esto y será un acto de júbilo para ellos enviar esos 25 dólares y conseguir esa camiseta o esa taza". "A fin de cuentas, es un poco triste que la campaña vaya a celebrar su procesamiento por 13 cargos penales, pero así es nuestra política".

Durante meses, Trump ha tratado de aprovechar las investigaciones penales en su contra para obtener apoyo de la gente, comenzando con su primera acusación en Nueva York.

Sus grupos de recaudación de fondos, incluidas sus campañas presidenciales anteriores y actuales, han dicho haber invertido más de 98 millones de dólares en operaciones de venta y comercialización desde 2015, comprando artículos como pegatinas para automóviles, sudaderas con capucha y tazas de café para vender.

En una declaración a Reuters tras el debate republicano del miércoles, el codirector de campaña Chris LaCivita dijo que su equipo se había centrado en convertir las cuatro acusaciones en algo positivo, "asegurándonos de hacer limonada en cada oportunidad, y creo que lo hicimos".

Veteranos de otras operaciones políticas afirman que las campañas podrían obtener un beneficio del 50% o más con la venta de su mercancía, y LaCivita alertó el jueves a quienes intentan ganar dinero con la imagen sin el permiso de la campaña de Trump.

(Reporte de Gram Slattery, Nathan Lane, Blake Brittain, Jason Lange y Steve Holland, redacción de Heather Timmons, editado en español por Sofía Díaz Pineda)