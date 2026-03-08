EEUU: dos artefactos explosivos cerca de la casa de Mamdani

Un segundo dispositivo sospechoso fue encontrado en un automóvil estacionado en las cercanías 24 horas después, lo que obligó a los artificieros a intervenir.

La policía de Nueva York y el FBI están investigando el primer dispositivo y, según informaciones, la pesquisa sería por terrorismo.

Varias personas fueron detenidas y dos de ellas, informó la cadena CNN, afirmaron haberse inspirado en el grupo yihadista Estado Islámico (EI o ISIS).

"El equipo de artificieros realizó una investigación preliminar sobre el artefacto que fue lanzado ayer (sábado) durante una manifestación y determinó que no se trata de un dispositivo falso o una bengala", dijo la responsable del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

"El dispositivo examinado podría haber causado lesiones graves o muerte", añadió, excluyendo por el momento que el dispositivo esté relacionado con la guerra con Irán.

La manifestación a la que se refiere la policía se llevó a cabo el sábado y fue organizada por el activista de derecha Jake Lang para oponerse a la oración musulmana pública.

En el lugar también se reunieron contramanifestantes.

Los agentes mantuvieron a ambos grupos separados, pero la tensión aumentó y se vieron obligados a usar gas pimienta.

"El supremacista blanco organizó una protesta fuera de Gracie Mansion. Una protesta arraigada en el fanatismo y el racismo. Este odio no tiene lugar en Nueva York", dijo Mamdani, agradeciendo a la policía. "Mi administración está monitoreando la situación", agregó.

Poco más de 24 horas después del lanzamiento durante la manifestación, se encontró un segundo dispositivo sospechoso en un vehículo estacionado cerca de la casa de Mamdani.

La zona fue parcialmente evacuada y los artificieros intervinieron para retirar y examinar el artefacto. (ANSA).