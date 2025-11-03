EEUU.- Dos detenidos por planear un atentado yihadista en Halloween en Michigan

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - Dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos el pasado 31 de octubre en Michigan por preparar un atentado inspirado en Estado Islámico para el día de Halloween, según ha informado el Departamento de Justicia. Los sospechosos preparaban un atentado en el día de la "calabaza", según los documentos judiciales publicados este lunes por el Departamento de Justicia. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha agradecido la labor de la policía federal (FBI) por frustrar este "importante plan terrorista vinculado con Estado Islámico". "Los sospechosos tenían fusiles AR-15, equipo táctico y un plan detallado para perpetrar un atentado en suelo estadounidense", ha destacado en su cuenta en X. "Nuestros héroes americanos han evitado un atentado terrorista", ha remachado. Los sospechosos son Mohmed Ali y Majed Mahmoud, ambos ciudadanos estadounidenses, quienes estaban en posesión de fusiles tipo AR-15 y abundante munición. Además habían modificado el mecanismo de estos fusiles para "aumentar la cadencia de fuego". Los dos detenidos y otros tres cómplices habrían practicado en campos de tiro de la zona de Michigan y habían acudido con el coche a las zonas en las que habían planificado perpetrar ataques, señala el Departamento de Justicia en su comunicado. "Utilizaban comunicaciones encriptadas por Internet y aplicaciones de redes sociales para compartir materiales extremistas y afines a Estado Islámico que animaban a perpetrar atentados similares a los que habían planificado", según la denuncia. El FBI comenzó a investigar tras detectarse en aduanas, a su regreso a Estados Unidos, que uno de los sospechosos había realizado búsquedas en Google sobre Estado Islámico y tenía fotografías de uno de los sospechosos vestido con ropa militar y armas. Los dos detenidos participaron más tarde en una llamada grupal para "hablar de viajar al extranjero para unirse a Estado Islámico en Siria". En esa llamada los sospechosos dijeron que se quedarían en Estados Unidos para hacer "lo mismo que en Francia" en referencia a los atentados yihadistas de 2015. Mencionaron incluso un posible atentado en una discoteca. El informe del Departamento de Justicia asegura que en las últimas semanas habían hablado de perpetrar un atentado en torno a Halloween e incluso reproduce transcripciones de conversaciones que confirmarían esta intención.