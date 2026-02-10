EEUU: dos muertos en ataque contra embarcación en el Pacífico oriental

Según el comunicado, el hecho ocurrió en aguas del Pacífico oriental durante una operación en la región. Las autoridades estadounidenses indicaron que el ataque dejó dos fallecidos, aunque no brindaron de inmediato detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias exactas del episodio.

El Comando Sur explicó que se encuentra recopilando información para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El área del Pacífico oriental es escenario frecuente de operaciones de interdicción contra el narcotráfico, donde fuerzas estadounidenses y de países de la región patrullan rutas utilizadas por organizaciones criminales para el transporte de drogas hacia Estados Unidos.

En los últimos años, el Comando Sur ha incrementado su presencia en esa zona como parte de las estrategias de seguridad y cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional. (ANSA)