EEUU: Dos muertos por explosión en un geriátrico de Pensilvania

La explosión ocurrió en el Silver Lake Nursing Home, ubicado en la localidad de Bristol, a unos 40 kilómetros al noreste de Filadelfia, y provocó un incendio de gran magnitud y el colapso parcial del edificio.

"Este es un momento muy, muy trágico para esta comunidad", afirmó el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, durante una conferencia de prensa.

El jefe de bomberos de Bristol, Kevin Dippolito, indicó que la explosión causó "un colapso estructural importante, con partes del primer piso desplomándose hacia el sótano, dejando personas atrapadas".

Las autoridades confirmaron inicialmente la muerte de dos personas. En un primer momento se informó sobre una tercera víctima fatal, pero el jefe de policía de Bristol Township, CJ Winik, aclaró que esa persona fue reanimada en un hospital local y que el saldo de fallecidos se mantenía en dos hasta última hora del martes.

Asimismo, Winik señaló que, aunque en un comienzo se creyó que había cinco personas desaparecidas, todos los residentes y empleados del geriátrico fueron finalmente localizados, por lo que las tareas de búsqueda concluyeron.

El jefe de bomberos informó que al menos 20 personas permanecían hospitalizadas como consecuencia del siniestro.

La causa de la explosión continúa bajo investigación, aunque el gobernador Shapiro indicó que de manera preliminar se cree que una fuga de gas habría provocado la detonación. (ANSA).