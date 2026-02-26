EEUU e Irán avanzan en negociaciones y volverán a reunirse pronto, dice mediador

Por Parisa Hafezi y Olivia Le Poidevin

GINEBRA, Suiza, 26 feb (Reuters) -

Estados Unidos e Irán lograron avances significativos en las conversaciones destinadas a resolver una larga disputa nuclear y evitar nuevos ataques estadounidenses contra Irán, dijo el jueves el mediador Omán, cuando hay una gran concentración militar estadounidense en Oriente Medio.

Ambas partes tienen previsto reanudar las negociaciones poco después de las consultas en las capitales de sus países, y las conversaciones a nivel técnico están programadas para la próxima semana en Viena, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, en una publicación en X tras la conclusión de las conversaciones del día en Suiza.

La optimista valoración del ministro omaní se da tras las conversaciones indirectas entre el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en Ginebra, con una sesión por la mañana y otra por la tarde.

"Hemos terminado el día tras un avance significativo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán", dijo el canciller omaní.

Araqchi, que describió las conversaciones como unas de las más serias que Irán ha mantenido con Estados Unidos, dijo a la televisión estatal iraní: "hemos llegado a un acuerdo sobre algunas cuestiones, y hay diferencias con respecto a otras".

"Se ha decidido que la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar pronto, en menos de una semana", dijo, y añadió que los iraníes habían expresado claramente su demanda de alivio de las sanciones.

El equipo negociador estadounidense no hizo comentarios inmediatos sobre el resultado de las conversaciones.

Las conversaciones sobre la disputa de décadas sobre el programa nuclear de Irán se dan en un momento en que crece el temor a una conflagración en Oriente Medio, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con tomar medidas si no se llega a un acuerdo y el ejército estadounidense reforzando sus fuerzas en la región. (Reporte de Olivia Le Poidevin y Manuel Ausloos en Ginebra; Parisa Hafezi en Dubái; Steve Holland, Patricia Zengerle, David Brunnstrom, Katharine Jackson y Joseph Ax en Washington; François Murphy en Viena y Rami Ayyub en Jerusalén. Escrito por Olivia Le Poidevin, Michael Georgy, Angus McDowall y Matt Spetalnick; edición en Español de Manuel Farías)