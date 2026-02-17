EEUU e Irán inician negociaciones nucleares en Ginebra bajo amenaza de guerra

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 17 feb (Reuters) -

Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas en Ginebra este martes con el objetivo de resolver su prolongada disputa nuclear, sin que haya indicios claros de compromiso, mientras Washington concentra fuerzas militares en la región.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participarán en las negociaciones, que están siendo mediadas por Omán, según informó a Reuters una fuente informada sobre el asunto, junto con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

Sin embargo, el ejército estadounidense se está preparando simultáneamente para la posibilidad de semanas de operaciones contra Irán si el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordena un ataque, según informaron dos responsables estadounidenses a Reuters.

El propio Irán inició el lunes unas maniobras militares en el estrecho de Ormuz, una vía marítima internacional vital y ruta de exportación de petróleo de Estados árabes del golfo Pérsico, que han estado apelando a la diplomacia para poner fin a la disputa.

LAS NEGOCIACIONES NUCLEARES ENTRE IRÁN Y ESTADOS UNIDOS BAJO LA SOMBRA DE LAS PROTESTAS Y LA GUERRA

Teherán y Washington reanudaron el 6 de febrero las negociaciones sobre su disputa, que dura ya décadas.

Washington y su estrecho aliado Israel creen que Irán aspira a fabricar un arma nuclear que podría amenazar la existencia de Israel. Irán afirma que su programa nuclear es puramente pacífico, a pesar de que ha enriquecido uranio mucho más allá de la pureza necesaria para la generación de energía y cerca de lo que se requiere para fabricar una bomba.

Teherán es muy consciente de que el anterior intento de reactivar las conversaciones se produjo en junio del año pasado, cuando Israel, aliado de Washington, lanzó una campaña de bombardeos contra Irán, a la que se sumaron luego bombarderos estadounidenses que atacaron objetivos nucleares. Desde entonces, Teherán ha afirmado que ha detenido sus actividades de enriquecimiento de uranio.

Desde entonces, los gobernantes islámicos de Irán se han visto debilitados por las protestas callejeras generalizadas, sofocadas a costa de miles de vidas, contra una crisis del coste de la vida provocada en parte por las sanciones internacionales que han estrangulado los ingresos petroleros de Irán.

A diferencia de la última vez, EE.UU. ha desplegado ahora en la región lo que Trump denomina una enorme armada naval.

Washington ha tratado de ampliar el alcance de las conversaciones a cuestiones no nucleares, como el arsenal de misiles de Irán. Teherán afirma que solo está dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear —a cambio del alivio de las sanciones— y que no renunciará por completo al enriquecimiento de uranio ni discutirá su programa de misiles.

El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró en una rueda de prensa en Budapest que era difícil llegar a un acuerdo con Irán, pero que Estados Unidos estaba dispuesto a intentarlo.

Araqchi se reunió el lunes con Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Ginebra para discutir la cooperación con el OIEA y los aspectos técnicos de las inminentes conversaciones con Estados Unidos.

