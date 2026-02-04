EEUU e Irán mantendrán conversaciones nucleares en Omán ante crecientes tensiones, según diplomático

Por Humeyra Pamuk y Idrees Ali

DUBÁI, 4 feb -

Las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán están previstas para el viernes en Omán, según ha informado un diplomático regional, la posibilidad de un enfrentamiento inminente a medida que ⁠el presidente estadounidense Donald Trump refuerza su posición en ⁠Oriente .

Trump ha advertido de que probablemente ocurrirán "cosas malas" si no se alcanza un acuerdo, lo que aumenta la presión sobre la República Islámica en un enfrentamiento que ha dado lugar a amenazas mutuas de ataques aéreos y ha despertado el temor a una escalada hacia ⁠una guerra.

Irán ha ‌dicho que no ​hará concesiones sobre su formidable programa de misiles balísticos, calificándolo de línea roja en las negociaciones.

El Gobierno de Trump aceptó la petición iraní de trasladar las conversaciones ​fuera de Turquía y aún se está negociando si los países árabes y musulmanes de la región se unirán a las conversaciones en Omán, ‌según informó el martes el reportero de Axios Barak Ravid citando una fuente árabe.

IRÁN QUIERE ‌CONVERSACIONES BILATERALES

El ejército estadounidense derribó el martes un dron iraní que ​se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, según informó el ejército estadounidense, en un incidente del que informó por primera vez Reuters.

Trump dijo el martes a los periodistas en la Casa Blanca: "Estamos negociando con ellos en este momento". Sin embargo, no dio más detalles y se negó a decir dónde esperaba que se celebraran las conversaciones.

Una fuente cercana a la situación dijo que el yerno de Trump, Jared Kushner, participaría en las conversaciones, junto con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abás Araqchi.

También se esperaba la asistencia de ministros de otros países de la región, como Pakistán, Arabia Saudí, Qatar, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, pero la fuente regional dijo a Reuters que Teherán ahora solo ⁠quería conversaciones bilaterales con EEUU.

El refuerzo naval estadounidense se produce tras la violenta represión de Irán las manifestaciones antigubernamentales del mes pasado, que fueron los disturbios internos más sangrientos que ha vivido Irán desde la ​revolución de 1979.

Trump, que no llegó a cumplir sus amenazas de intervenir, ha exigido desde entonces concesiones nucleares a Irán y ha enviado una flotilla a sus costas.

La prioridad de los esfuerzos diplomáticos es evitar el conflicto y rebajar la tensión, según dijo anteriormente a Reuters un dirigente regional.

Los dirigentes iraníes están cada vez más preocupados que un ataque estadounidense pueda romper su control del poder al empujar a una población ya enfurecida a volver a las calles, según seis altos cargos iraníes actuales y antiguos.

CONFRONTACIONES EN EL MAR

En un contexto de gran tensión, un dron iraní Shahed-139 que volaba hacia el portaaviones Abraham Lincoln "con intenciones poco claras" fue derribado el martes por ⁠un caza F-35 estadounidense, según informó el ejército estadounidense.

La agencia de noticias iraní Tasnim afirmó que se había perdido la conexión con un dron en aguas ​internacionales, pero se desconocía el motivo.

El Mando Central de Estados Unidos dijo que en otro incidente ocurrido el martes, esta vez en el estrecho de Ormuz, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) acosaron a un petrolero con bandera estadounidense.

"Dos barcos del IRGC y un dron iraní Mohajer se acercaron a gran velocidad al M/V Stena Imperative y ‍amenazaron con abordar y confiscar el petrolero", dijo el capitán de la Marina Tim Hawkins, portavoz del Mando Central.

El grupo de gestión de riesgos marítimos Vanguard afirmó que las embarcaciones iraníes ordenaron al petrolero que detuviera su motor y se preparara para ser abordado. En cambio, el petrolero aceleró y continuó su travesía.

En junio, EEUU atacó objetivos nucleares iraníes, sumándose al final de una campaña de bombardeos israelí de 12 días. Desde entonces, Teherán ha afirmado que ha detenido sus actividades de enriquecimiento de uranio, que, según afirma, tienen fines pacíficos y no militares.

Fuentes iraníes dijeron ​a Reuters la semana pasada que Trump había exigido tres condiciones para reanudar las conversaciones: cero enriquecimiento de uranio en Irán, límites al programa de misiles balísticos de Teherán y el fin de su apoyo a los representantes regionales.

Irán lleva mucho tiempo afirmando que las tres exigencias son violaciones inaceptables de su soberanía, pero dos representantes iraníes dijeron a Reuters que sus gobernantes clericales consideraban que el programa de misiles ‍balísticos, y no el enriquecimiento de uranio, era el mayor obstáculo. (Redacción de Michael Georgy; editado por Andrew Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)