EEUU e Israel atacan edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder de Irán

Ataques lanzados por Israel y Estados Unidos alcanzaron el edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán, según la prensa local

"Los criminales estadounidense-sionistas atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom", al sur de Teherán, según la agencia de noticias Tasnim. Medios locales mostraron imágenes del inmueble muy dañado.

Qom es una ciudad santa situada al sur de Teherán.

Por el momento no se ha comunicado ninguna información sobre la posible presencia de personas en el momento de los ataques ni sobre eventuales víctimas.

La agencia Mehr es el único medio que afirma que el edificio atacado ya no se utilizaba para reuniones.

El lunes, la sede principal de la Asamblea de Expertos, en Teherán, ya había sido blanco de bombardeos, según Tasnim.

Irán inició oficialmente el domingo un proceso de transición tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, fallecido en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos el sábado, después de 36 años en el poder.

Este proceso contempla la formación de un Consejo de Dirección provisional integrado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeí; y un dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de la Constitución, Alireza Arafi.

Este triunvirato está encargado de asumir el poder interino hasta la elección de un nuevo líder supremo en los próximos días