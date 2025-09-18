EE.UU. e Israel critican a personal de ONU por postura ante guerra en Gaza entre protestas, según documentos

Por Emma Farge y Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 18 sep (Reuters) - Estados Unidos e Israel han remitido cartas de protesta a funcionarios de Naciones Unidas cuestionando la imparcialidad de su personal en relación con la guerra de Gaza, según muestran documentos, mientras cientos de empleados de la ONU protestaban el jueves frente a su sede europea.

El personal de la ONU portaba pancartas que decían "Paz para Gaza" y "No es un objetivo". Colocaron más de 370 rosas blancas junto a una placa conmemorativa en Ginebra en representación de cada trabajador humanitario de la ONU muerto en los casi dos años de guerra.

"Hoy, el personal de la ONU se une para decir que ya basta, para decir que no podemos matar a nuestros colegas en Gaza con tanta impunidad y para decir basta ya a todos estos asesinatos", declaró a Reuters Nathalie Meynet, presidenta del consejo del personal de la agencia de la ONU para los refugiados, durante la protesta.

Las cartas subrayan las crecientes tensiones entre la ONU y su principal financiador, Estados Unidos, que ya se ha desvinculado del Consejo de Derechos Humanos del organismo por lo que Washington considera su postura antiisraelí.

El embajador de Israel ante la ONU en Ginebra, Daniel Meron, escribió antes del evento a la directora general de la oficina de la ONU en Ginebra, Tatiana Valovaya, denunciando el acto.

"El personal de la ONU no son activistas ni actores políticos (...) Quienes incitan y participan en actividades con tanta carga política deberían enfrentarse a medidas disciplinarias, incluida la suspensión", decía su carta fechada el 10 de septiembre.

Israel afirma que se preocupa por evitar muertes de civiles en su guerra con Hamás.

Cientos de personas se unieron a la protesta y guardaron un minuto de silencio frente al edificio de la ONU.

Esta semana, 1000 empleados de la organización se unieron a una sesión informativa en línea con Francesca Albanese, una experta independiente de la ONU cuyas críticas a Israel han dado lugar a sanciones estadounidenses.

Tanto Meron como la encargada de negocios de Estados Unidos, Tressa Finerty, denunciaron la llamada a Valovaya. Esta última afirmó en un correo electrónico del 16 de septiembre que el asunto también se plantearía al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

"Se trata de una grave violación del principio de neutralidad de la ONU en múltiples niveles", dijo Finerty en un correo electrónico.

Un miembro del sindicato del personal confirmó la reunión con Albanese, pero afirmó que se trataba de una cuestión relacionada con el trabajo fundamental de la ONU.

La misión diplomática de Estados Unidos en Ginebra se negó a hacer comentarios.

Un portavoz de la ONU no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

Desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023, unos 543 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza, entre ellos 373 miembros del personal y de los equipos de la ONU, según datos de la organización, lo que hace que la escala de pérdidas no tenga precedentes en los 80 años de historia del organismo.

Los representantes del personal de la ONU recibieron una nota de la dirección el 17 de septiembre en la que se les pedía que se mantuvieran imparciales sobre el conflicto de Gaza, según un memorándum confidencial al que ha tenido acceso Reuters. (Reporte de Emma Farge, Olivia Le Poidevin y Cecile Mantovani; Edición en Español de Sofía Díaz Pineda)