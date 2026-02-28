EEUU e Israel lanzan ataques contra Irán

Estados Unidos e Israel anunciaron el sábado ataques contra Irán, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar

En un discurso televisado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció ataques de "gran envergadura" para "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Trump a los iraníes desde su residencia de Palm Beach en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o una "muerte segura"

En este mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que el objetivo es destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica

El Ministerio de Defensa israelí anunció poco antes un "ataque preventivo" contra Irán con el fin de "eliminar las amenazas que pesan sobre el Estado de Israel"

Periodistas de AFP escucharon dos fuertes detonaciones en Teherán, poco después de que dos columnas de humo comenzaran a elevarse en zonas del centro y del este de la capital iraní

"La naturaleza de las explosiones sugiere que se trata de un ataque con misiles", señaló la agencia de prensa Fars, sin ofrecer por ahora más detalles

Según la agencia Isna, una de las columnas de humo denso es visible sobre las inmediaciones del barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo y la sede de la presidencia, en pleno centro de Teherán

El presidente de Irán Masud Pezeshkian se encuentra "sano y salvo", informó Irna

Fars informó también de explosiones en varias ciudades del país tras las registradas en la capital

Entre las localidades mencionadas figuran Isfahán y la ciudad santa de Qom, ambas en el centro de Irán, así como Karaj, al oeste de Teherán

De inmediato, el departamento de aviación civil iraní anunció el cierre del espacio aéreo del país hasta nueva orden

Al mismo tiempo, las comunicaciones se ven gravemente afectadas: las llamadas telefónicas dejaron de funcionar y la conexión a internet es muy inestable, según un periodista de AFP

- Posible respuesta de Irán -

Según el gobierno israelí, "se espera un ataque de misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en un futuro inmediato", por lo que se instauró un "estado de emergencia especial e inmediato" en todo el país

El Ministerio de Transportes anunció el cierre "del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles" y pidió a los viajeros "no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso". Las escuelas están cerradas en Jerusalén hasta el lunes a las 18:00 GMT

Irán y Estados Unidos llevaron a cabo esta semana una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní, considerada un último intento para evitar una guerra

Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán

El 19 de febrero el presidente estadounidense Donald Trump dio un ultimátum de "10 a 15 días" para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza

En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la república islámica

Trump amenazó entonces con intervenir en el país para "ayudar" al pueblo iraní

En junio de 2025, Israel e Irán se enfrentaron en una guerra de doce días, desencadenada por un ataque sin precedentes lanzado por Israel contra el alto mando militar iraní, así como contra lanzadores de misiles e instalaciones vinculadas al programa nuclear de la república islámica

Estados Unidos se sumó a la operación militar de su aliado, atacando tres sitios nucleares iraníes