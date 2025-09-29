EE.UU. e Israel ultiman un pacto sobre la aplicación del plan de Trump para Gaza, según Axios

LA NACION

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Ronen Zvulun - Pool Reuters

28 sep (Reuters) -

Estados Unidos e Israel están muy cerca de llegar a un acuerdo sobre el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza tras las conversaciones entre el enviado especial Steve Witkoff, Jared Kushner, yerno de Trump, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dijo el periodista de Axios Barak Ravid en una publicación de la red social X.

El alto cargo añadió que Hamás todavía tiene que llegar a un acuerdo, dijo Ravid, que obtuvo la información de un alto cargo estadounidense.

Anteriormente Trump dijo que espera finalizar una propuesta de plan de paz para Gaza en una reunión el lunes con el primer ministro israelí.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información.

(Información de Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)

