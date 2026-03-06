EEUU: economía pierde empleos y el mercado laboral se enfría

El dato contrasta fuertemente con el desempeño del mes anterior, cuando la economía había creado 126.000 puestos de trabajo, y quedó muy por debajo de las previsiones de economistas que esperaban una expansión del empleo cercana a los 50.000 nuevos puestos.

El informe mostró además que la tasa de desempleo subió al 4,4%, un leve aumento respecto a los niveles previos, aunque todavía se mantiene en niveles históricamente bajos para la economía estadounidense.

El reporte del Departamento de Trabajo, uno de los indicadores más observados por inversores y autoridades monetarias, llega en un momento particularmente sensible para la economía estadounidense, marcada por tensiones geopolíticas, volatilidad en los precios de la energía y un clima de incertidumbre empresarial.

Los analistas señalan que el debilitamiento del empleo se inscribe en una tendencia más amplia iniciada el año pasado, cuando el crecimiento del mercado laboral ya había mostrado señales de desaceleración tras años de fuerte recuperación posterior a la pandemia.

El informe también incluye revisiones a los datos de meses anteriores: las cifras de diciembre y enero fueron ajustadas a la baja, lo que implica que el mercado laboral creó 69.000 empleos menos de lo estimado inicialmente.

Según economistas, el enfriamiento del empleo refleja la cautela de muchas empresas frente a factores como la incertidumbre política, las tensiones comerciales, la guerra en Medio Oriente y el impacto de nuevas tecnologías que podrían reducir la necesidad de personal en algunos sectores.

A pesar del retroceso general, algunos sectores continúan mostrando dinamismo, especialmente salud y servicios sociales, mientras que gran parte de otras áreas de la economía registraron estancamiento o caída en la contratación.

El informe laboral es seguido muy de cerca por la Reserva Federal, ya que la evolución del empleo es uno de los factores clave para definir la política de tasas de interés y evaluar el equilibrio entre crecimiento económico e inflación.

El deterioro del mercado laboral podría reavivar el debate dentro del banco central sobre la necesidad de relajar la política monetaria en los próximos meses, aunque la persistencia de presiones inflacionarias mantiene abiertas las incógnitas sobre el rumbo de la economía estadounidense en 2026. (ANSA).