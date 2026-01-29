EEUU: EEUU al borde del "shutdown", el Senado bloquea el presupuesto

La iniciativa fue rechazada por 45 votos contra 55 y no logró los 60 votos necesarios para avanzar. Varios republicanos también votaron en contra del paquete, en un escenario de fuerte polarización política.

El bloqueo ocurre mientras continúan negociaciones de urgencia entre la Casa Blanca y legisladores demócratas para destrabar el financiamiento del Department of Homeland Security, eje central del conflicto.

Si no hay acuerdo antes de la medianoche del viernes, podría iniciarse un cierre parcial del gobierno federal.

Los demócratas exigen separar el financiamiento del DHS del resto del paquete presupuestario para introducir cambios en las operaciones de Immigration and Customs Enforcement, incluyendo: Fin de patrullajes móviles sin supervisión; reglas más estrictas sobre uso de la fuerza; obligación de cámaras corporales, y prohibición del uso de máscaras para agentes.

La presión política aumentó tras las muertes de civiles en Minneapolis vinculadas a operativos federales, entre ellas la del enfermero Alex Pretti.

Los republicanos necesitan el apoyo de al menos siete demócratas para evitar el shutdown, mientras el liderazgo legislativo mantiene abierta la posibilidad de volver a someter el paquete a votación si se logra un acuerdo político.

Incluso si se alcanza un entendimiento en las próximas horas, fuentes legislativas advierten que podría producirse un cierre técnico breve, ya que cualquier modificación del Senado deberá volver a la Cámara de Representantes, actualmente en receso.

El riesgo de cierre parcial del gobierno forma parte de un patrón recurrente en la política estadounidense, donde el financiamiento federal se convierte en una herramienta de presión entre la Casa Blanca y el Congreso.

En los últimos años, las negociaciones presupuestarias han estado cada vez más ligadas a disputas ideológicas, especialmente en temas como inmigración, seguridad interna y gasto federal.

En este contexto, el DHS se transformó en uno de los puntos más sensibles del debate político, ya que concentra políticas migratorias, control fronterizo y operaciones federales internas.

El escenario actual también refleja el clima político posterior al regreso al poder del presidente Donald Trump, con una agenda marcada por el endurecimiento migratorio, el uso ampliado de agencias federales y una fuerte confrontación con sectores demócratas y gobiernos estatales. (ANSA).