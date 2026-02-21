EEUU: EEUU bombardea lancha sospechada de narcotráfico en el Pacífico

El Comando Sur estadounidense informó que la lancha navegaba por rutas conocidas del tráfico de drogas y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico, según comunicó el organismo en redes sociales junto a imágenes del operativo.

La acción se suma a una serie de ataques similares realizados por Estados Unidos contra embarcaciones consideradas vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

Desde septiembre de 2025, Washington ha llevado a cabo decenas de ataques contra barcos sospechados de transportar drogas, con un saldo acumulado de más de cien muertos en al menos treinta operaciones, según reportes oficiales y medios estadounidenses.

La campaña forma parte de una estrategia más amplia para frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, con un despliegue militar significativo en el Caribe y zonas marítimas cercanas a América Latina, en el marco de una operación regional conocida como Operation Southern Spear.

Funcionarios estadounidenses sostienen que los ataques buscan desarticular redes criminales que operan en rutas marítimas utilizadas por carteles de la droga, aunque algunos legisladores y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la falta de pruebas públicas sobre la participación de las embarcaciones atacadas en actividades ilícitas y han denunciado posibles ejecuciones extrajudiciales.

En paralelo, autoridades de Defensa han afirmado que los golpes militares recientes habrían afectado a estructuras de tráfico en la región, aunque sin ofrecer datos verificables que confirmen el impacto operativo de las acciones.

La intensificación de las operaciones militares estadounidenses en aguas internacionales coincide con el aumento del flujo de cocaína procedente de América del Sur hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, según informes recientes de agencias antidrogas. Las rutas marítimas del Pacífico oriental son consideradas uno de los corredores principales utilizados por organizaciones criminales para el transporte de cargamentos de gran escala.

El uso de fuerzas armadas en operaciones antidrogas fuera del territorio estadounidense ha generado debate en Washington sobre el alcance legal de estas acciones y sobre la necesidad de reforzar la cooperación con países latinoamericanos en tareas de interdicción marítima, en un contexto de creciente presión política interna para reducir la disponibilidad de drogas sintéticas y cocaína en el mercado estadounidense. (ANSA).