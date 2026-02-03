EEUU: EEUU derriba un dron iraní, se acercaba al Lincoln

El dron fue derribado poco después de que un petrolero estadounidense fuera acosado por embarcaciones armadas iraníes cerca del estrecho de Hormuz.

A pesar de la solicitud de detener los motores, el petrolero continuó su rumbo, escoltado por una embarcación militar de Estados Unidos.

La Casa Blanca declaró que las conversaciones con Irán "siguen programadas", y el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, se dirigió primero a Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel quiere que cualquier acuerdo entre Washington y Teherán incluya la finalización del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, el traslado al extranjero de sus reservas nucleares, restricciones a la producción de misiles balísticos y la detención del apoyo a Hezbolá, Houthi, Hamás y la Yihad Islámica. Si las demandas de Israel no se incluyen en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, los analistas anticipan que el Estado judío apoyará un ataque estadounidense contra la República Islámica.

Mientras tanto, Irán abrió oficialmente la puerta a conversaciones con Estados Unidos bajo la condición de "negociar de manera justa e imparcial" sin "expectativas irrazonables", declaró el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Afirmó que las conversaciones "se llevarán a cabo en función de nuestros intereses nacionales", mientras que la República Islámica dejó claro que no tiene intención de discutir su programa de misiles.

Las capacidades defensivas de Irán no son negociables, según una fuente diplomática de Teherán, que añadió que por ahora la República Islámica no tiene una visión optimista, pero tampoco pesimista sobre las negociaciones.

Según varios funcionarios iraníes, una de las demandas de Israel, considerada inaceptable por Teherán, es el traslado al extranjero, según algunas hipótesis hacia Turquía o Rusia, de su reserva nuclear de 400 kilogramos de uranio enriquecido, suficiente para producir hasta diez armas nucleares.

A pocos días de las conversaciones, varias fuentes indicaron que el yerno de Trump, Jared Kushner, acompañará a Witkoff en las negociaciones, aunque el lugar y la fecha aún no fueron oficialmente confirmados.

Funcionarios turcos han señalado que las charlas podrían no realizarse en Estambul, como se había planeado inicialmente.

Irán preferiría que las negociaciones se lleven a cabo en Omán y en un formato bilateral, sin la presencia de observadores de varios países de la región.

Mientras tanto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, uno de los primeros en ofrecerse a mediar entre Washington y Teherán, partió para una visita oficial a Arabia Saudita y Egipto, dos de los países que deberían estar representados el viernes en Estambul, donde también se esperan funcionarios de Pakistán, Catar, Omán y los Emiratos Arabes Unidos. (ANSA).