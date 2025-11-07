LA NACION

EEUU.- EEUU evacúa la base militar de Andrews, cerca de Washington, por un paquete sospechoso

EE. UU.- Evacúan la base militar de Andrews, cerca de Washington, por un paquete sospechoso

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EEUU.- EEUU evacúa la base militar de Andrews, cerca de Washington, por un paquete sospechoso
EEUU.- EEUU evacúa la base militar de Andrews, cerca de Washington, por un paquete sospechosoAndrew Harnik - Pool Getty Images North America

MADRID, 7 nov. 2025 (Europa Press)

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han informado de que han evacuado este viernes la base militar de Andrews, una de las más grandes del país y cercana a Washington, la capital del país, después de que un individuo abriera un paquete sospechoso en sus instalaciones.

"Como medida de precaución, el edificio principal y los adyacentes han sido evacuados, y se ha acordonado la zona", recoge un comunicado de la base al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN.

En este sentido, ha aseverado que "no existen amenazas inminentes" y ha apuntado que el incidente ya está siendo investigado. Fuentes cercanas al asunto han afirmado, además, que varias personas han tenido que ser trasladadas a un centro médico tras presentar síntomas.

De momento se desconocen los detalles sobre los síntomas de los afectados. Además, la estancia en la que se abrió el paquete se encuentra cerrada.

LA NACION
Más leídas
  1. Una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores
    1

    Murió un chico: una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores

  2. La pasión desconocida de Colapinto que Franco heredó de su abuelo Leónidas y que despuntó en Brasil
    2

    Franco Colapinto montó a caballo en Brasil y lo mostró en Instagram: una pasión transmitida por su abuelo

  3. La NASA reveló la fecha en que el cometa 3I/ATLAS estará más próximo a la Tierra
    3

    La NASA reveló la fecha en que el cometa 3I/ATLAS estará más próximo a la Tierra

  4. Publicaron una foto inédita del cometa 3I/ATLAS tras su paso por el Sol
    4

    Publicaron una foto inédita del cometa 3I/ATLAS tras su paso por el Sol

Cargando banners ...