EEUU.- EEUU evacúa la base militar de Andrews, cerca de Washington, por un paquete sospechoso
MADRID, 7 nov. 2025 (Europa Press)
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han informado de que han evacuado este viernes la base militar de Andrews, una de las más grandes del país y cercana a Washington, la capital del país, después de que un individuo abriera un paquete sospechoso en sus instalaciones.
"Como medida de precaución, el edificio principal y los adyacentes han sido evacuados, y se ha acordonado la zona", recoge un comunicado de la base al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN.
En este sentido, ha aseverado que "no existen amenazas inminentes" y ha apuntado que el incidente ya está siendo investigado. Fuentes cercanas al asunto han afirmado, además, que varias personas han tenido que ser trasladadas a un centro médico tras presentar síntomas.
De momento se desconocen los detalles sobre los síntomas de los afectados. Además, la estancia en la que se abrió el paquete se encuentra cerrada.
