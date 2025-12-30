EEUU: EEUU evalúa sanciones contra Alemania por el cordón sanitario a AfD

Así lo revela el semanario alemán Der Spiegel.

Según la publicación, la administración Trump habría reaccionado con fuerte irritación a la decisión de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de clasificar a AfD como "movimiento de extrema derecha", una medida adoptada en el mes de mayo.

A raíz de esa calificación, el Departamento de Estado de Estados Unidos habría considerado la opción de prohibir el ingreso al país de los responsables de esa decisión o incluso aplicar sanciones financieras.

Medidas similares, siempre de acuerdo con Der Spiegel, estarían siendo evaluadas también contra los jueces franceses que dictaron la condena contra Marine Le Pen, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y algunos países europeos por el tratamiento político y judicial de fuerzas de derecha radical.

El semanario indicó que solicitó una confirmación oficial al Departamento de Estado estadounidense, que respondió que este tipo de evaluaciones no se anuncian públicamente. (ANSA).