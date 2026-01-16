EE.UU.: EE.UU. evalúa usar pensiones para compra de vivienda

En una entrevista con Fox Business, Hassett reconoció que el diseño "todavía" está bajo discusión, pero sugirió un esquema para responder a las críticas sobre el posible impacto en el ahorro previsional: planteó que, si una persona usa por ejemplo un 10% del 401(k) para el anticipo, luego podría incorporar al 401(k) una porción equivalente del valor/equidad de la vivienda como activo, de modo que el fondo crezca con la apreciación del inmueble.

El anuncio se enmarca en el giro de la Casa Blanca hacia una agenda de "asequibilidad", con el costo de la vivienda como uno de los ejes. En ese contexto, Hassett también mencionó que el presidente evalúa avanzar con medidas para limitar la compra de casas unifamiliares por grandes inversores institucionales, una idea que Trump ya presentó públicamente como parte de su estrategia para abaratar el mercado inmobiliario y devolver stock al comprador individual.

En paralelo, el funcionario fue consultado por el plan presidencial de topear en 10% la tasa de interés de las tarjetas de crédito —una propuesta que generó críticas en el sector bancario por la falta de detalles operativos y por el riesgo de restringir el acceso al crédito— y sostuvo que no haría falta una ley, ya que los bancos podrían ofrecer "nuevas 'Trump Cards'" bajo ese esquema.

Hassett también se refirió a la investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por los sobrecostos de la remodelación de los edificios centrales del banco central en Washington.

