EEUU: EEUU intercepta petrolero vinculado a Venezuela e Irán

El buque, identificado como Bertha, fue interceptado por fuerzas estadounidenses en una acción descrita como una operación de inspección y abordaje marítimo, según confirmaron autoridades militares, en el marco de la política impulsada por la administración del presidente Donald Trump para impedir el transporte de petróleo considerado ilegal

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el petrolero había sido rastreado desde la región caribeña y formaba parte de un conjunto de embarcaciones perseguidas tras abandonar la costa venezolana, en un contexto de intensificación de las medidas estadounidenses contra el comercio energético vinculado a Caracas

El barco transportaba aproximadamente 1,9 millones de barriles de crudo y había estado previamente asociado a transferencias de petróleo iraní con destino final en Asia, en particular China, según informes citados por autoridades y analistas del sector marítimo

El Pentágono no confirmó inicialmente si el buque fue formalmente incautado, aunque la operación se inscribe dentro de una estrategia más amplia de interdicción naval destinada a neutralizar lo que Washington define como una "flota sombra" utilizada para evadir sanciones internacionales

La acción ocurre en el marco de una campaña iniciada por la administración Trump que incluye el establecimiento de una especie de cuarentena marítima sobre buques sancionados y el despliegue de fuerzas navales en el Caribe y otras rutas estratégicas del comercio energético

Desde finales de 2025, Estados Unidos ha incrementado de forma significativa su presencia militar en la región, con interceptaciones de petroleros, operaciones contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico y sanciones contra entidades vinculadas al sector energético venezolano

Estas medidas forman parte de una presión más amplia contra el gobierno venezolano, orientada a reducir sus ingresos petroleros —principal fuente de divisas del país— y a desarticular redes de transporte que, según Washington, incluyen vínculos con actores iraníes y organizaciones sancionadas

El endurecimiento de la política estadounidense incluyó en diciembre pasado la imposición de un bloqueo marítimo de facto sobre petroleros sancionados, seguido por múltiples incautaciones y persecuciones de buques sospechosos de transportar crudo venezolano o iraní

Caracas ha denunciado estas operaciones como actos de piratería y violaciones del derecho internacional, mientras aliados de Venezuela, entre ellos Irán y Rusia, han criticado la estrategia estadounidense por considerar que amenaza la estabilidad regional y la libertad de navegación

Analistas señalan que la interdicción del Bertha confirma la extensión global del operativo estadounidense, que ya no se limita al Caribe sino que sigue a los buques sancionados a lo largo de rutas intercontinentales, lo que aumenta la presión sobre el comercio petrolero clandestino pero también eleva el riesgo de incidentes diplomáticos y militares

La Casa Blanca no anunció nuevas medidas inmediatas, aunque reiteró que continuará aplicando sanciones y acciones marítimas para impedir el financiamiento de redes consideradas ilegales y reforzar la seguridad energética y regional. (ANSA)