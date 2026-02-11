EEUU: EEUU levanta restricción aérea en El Paso tras amenaza con drones

Funcionarios de la administración de Donald Trump señalaron que la medida preventiva estuvo vinculada a la detección de drones presuntamente asociados a cárteles mexicanos que operan en la frontera. Según las autoridades, los dispositivos fueron neutralizados por el Departamento de Defensa antes de que representaran un riesgo mayor para la seguridad aérea o la infraestructura crítica.

La restricción había generado preocupación entre aerolíneas y autoridades locales debido al posible impacto en el tráfico aéreo en una de las principales ciudades fronterizas con México.

Sin embargo, la FAA aclaró que la situación fue controlada y que el espacio aéreo volvió a operar con normalidad tras la evaluación de seguridad correspondiente.

El Paso es un punto estratégico en la frontera sur de Estados Unidos y ha sido escenario recurrente de operativos federales vinculados al combate contra el narcotráfico y el contrabando. En los últimos años, las autoridades estadounidenses han advertido sobre el uso creciente de drones por parte de organizaciones criminales para tareas de vigilancia y transporte de mercancías ilícitas.

La administración Trump ha reforzado el enfoque de seguridad fronteriza y ha incrementado la cooperación entre agencias civiles y militares en la región, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria y de seguridad nacional. (ANSA)