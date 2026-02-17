EEUU: EEUU mata a 11 sospechosos en ataques navales antidroga

Según el reporte oficial difundido en redes sociales, los ataques se realizaron el lunes y provocaron "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda y tres en la tercera en el Caribe". El anuncio incluyó videos de las operaciones, en los que se observan las lanchas alcanzadas por fuego militar, algunas de ellas aparentemente inmóviles en el momento del ataque.

Las autoridades estadounidenses sostienen que las embarcaciones formaban parte de redes de narcotráfico marítimo que operan en rutas entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, consideradas prioritarias dentro de la estrategia de seguridad regional.

Las operaciones forman parte de la campaña naval lanzada por Washington en 2025 contra lo que el gobierno describe como "narcoterrorismo" en el hemisferio occidental. Desde entonces, Estados Unidos ha realizado decenas de ataques contra barcos sospechosos, con más de un centenar de muertos en distintas acciones, según reportes oficiales y reconstrucciones de prensa.

El dispositivo incluye patrullas de la Marina, aeronaves de vigilancia, drones y coordinación con guardacostas regionales, con presencia tanto en el Caribe como en el Pacífico frente a Colombia, Ecuador y Centroamérica.

La estrategia representa una ampliación significativa del rol militar estadounidense en operaciones antidroga marítimas, que tradicionalmente estaban centradas en interdicción, captura y decomiso.

Las acciones generaron críticas de expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan el uso de fuerza letal contra tripulaciones que no representan una amenaza inmediata para territorio estadounidense.

Especialistas advierten que estas operaciones podrían encuadrarse como ejecuciones extrajudiciales si no existe combate activo o riesgo directo, mientras la Casa Blanca sostiene que los ataques buscan destruir medios logísticos del narcotráfico.

Documentos legales internos del Pentágono han defendido previamente la legalidad de este tipo de ataques argumentando que el objetivo formal es neutralizar las embarcaciones, aunque la doctrina ha sido duramente criticada por juristas.

La ofensiva marítima se produce en un contexto de fuerte despliegue naval estadounidense en el Caribe y áreas adyacentes, donde Washington combina operaciones antidroga con acciones de presión geopolítica sobre gobiernos adversarios.

Analistas señalan que la presencia naval cumple también funciones de control de rutas energéticas, vigilancia migratoria y apoyo a operaciones de seguridad hemisférica.

El Comando Sur no informó nacionalidades de las víctimas ni precisó si hubo sobrevivientes en los ataques más recientes.

