EEUU.- EEUU mata a dos personas en un nuevo bombardeo contra una embarcación en el este del océano Pacífico

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes un nuevo bombardeo en el Pacífico oriental contra una embarcación supuestamente ligada al narcotráfico y ha afirmado haber matado a dos hombres que iban a bordo de la misma, en el marco de una supuesta campaña contra el narcotráfico que ya se ha saldado con más de un centenar de víctimas mortales. "El 29 de diciembre, bajo la dirección de secretario de Guerra (Defensa) Pete Hegseth, la Fuerza de Especial 'Lanza del Sur' ha realizado un ataque cinético letal contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales", ha publicado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la red social X, en línea con la argumentación esgrimida en anteriores ocasiones. Según el anuncio, dos hombres han muerto en el bombardeo, aunque el Comando Sur no ha confirmado si se trataba de los únicos tripulantes a bordo de la embarcación o si ha habido supervivientes. Con todo, ha destacado que "ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido". En su breve mensaje, la entidad militar ha argumentado tener información de inteligencia que habría permitido confirmar que "el barco transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones" de este tipo. La campaña de ataques en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra embarcaciones vinculadas según Washington al tráfico de drogas ha dejado ya 107 víctimas mortales, incluyendo estas dos últimas, en más de una veintena de operaciones militares a ambas orillas del continente.