EEUU: EEUU prohibió visas a cinco europeos y uno demanda a la administración Trump

(Anses) - NEW YORK, 25 DIC - El ciudadano británico Imran Ahmed, uno de los cinco exponentes europeos que abogan por una reglamentación más severa del sector tecnológico y a quienes les fue prohibido el ingreso a Estados Unidos, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump, por temor a ser expulsado del país en el que vive.

Ahora se enfrenta a "arresto inconstitucional, detención punitiva y deportación", según la denuncia presentada ante un tribunal de Nueva York.

"El gobierno federal dejó claro que Ahmed está sujeto a sanciones" por la labor de la ONG que fundó y dirige, el Centro para la Lucha contra el Odio Digital, añadió el documento.

Este centro estudia las políticas de las principales plataformas de redes sociales y denunció reiteradamente las prácticas de X, antes Twitter, y de la red de Elon Musk.

El martes, además de Ahmed, Estados Unidos sancionó a otros tres representantes de ONG que luchan contra la desinformación y el discurso de odio en línea: Clare Melford, directora del Indice de Desinformación Global con sede en Gran Bretaña, Anna-Lena von Hodenberg, y Josephine Ballon, de la organización alemana HateAid, así como al excomisario europeo de Asuntos Digitales, el francés Thierry Breton. (Anses).