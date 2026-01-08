EEUU: EEUU recorta fondos a California por licencias a inmigrantes

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ya había retenido US$ 40 millones en financiamiento federal al considerar que California no está haciendo cumplir adecuadamente los requisitos de dominio del idioma inglés para conductores de camiones y autobuses.

Según explicó el Departamento de Transporte, el estado notificó a los conductores afectados el pasado otoño que perderían sus licencias luego de una auditoría federal que detectó múltiples irregularidades. Entre ellas, licencias que permanecían vigentes mucho tiempo después de que expirara la visa del conductor, así como permisos otorgados a ciudadanos de México y Canadá que no calificaban para ese beneficio.

Más de una cuarta parte de la muestra de licencias revisadas por los investigadores federales fue considerada ilegal, indicaron las autoridades.

Sin embargo, la semana pasada California anunció que postergaría las revocaciones hasta marzo, luego de que organizaciones de inmigrantes presentaran una demanda contra el estado al alegar que algunos grupos estaban siendo injustamente señalados. Duffy afirmó que el compromiso original era revocar las licencias a más tardar el lunes pasado.

"Nuestras exigencias eran simples: cumplir las reglas, revocar las licencias emitidas ilegalmente a conductores extranjeros peligrosos y corregir el sistema para que esto no vuelva a ocurrir", sostuvo Duffy en un comunicado. "El gobernador Gavin Newsom no lo hizo, priorizando las necesidades de inmigrantes ilegales por sobre la seguridad del pueblo estadounidense".

El endurecimiento de los controles comenzó durante el verano boreal, luego de que un camionero sin autorización legal para permanecer en Estados Unidos provocara un choque mortal en Florida en agosto, al realizar un giro en U ilegal que causó la muerte de tres personas.

Duffy ya había amenazado con retirar fondos federales no solo a California, sino también a Pensilvania, Minnesota, Nueva York, Texas, Dakota del Sur, Colorado y Washington, tras auditorías que detectaron licencias comerciales válidas pese a que los permisos de trabajo de los conductores habían expirado.

El administrador de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa), Derek Barrs, señaló que California incumplió el compromiso asumido en noviembre de revocar todas las licencias defectuosas antes del 5 de enero. Además, acusó al estado de haber decidido de forma unilateral retrasar hasta marzo la cancelación de otras 4700 licencias irregulares detectadas posteriormente.

"No aceptaremos un plan correctivo que deje a sabiendas a miles de conductores con licencias no conformes al volante de camiones de 36 toneladas, en abierta violación de las normas federales de seguridad", afirmó Barrs.

Las asociaciones del sector del transporte elogiaron la ofensiva federal. Todd Spencer, presidente de la Owner-Operator Independent Drivers Association, afirmó que "durante demasiado tiempo, las lagunas del sistema permitieron que conductores no calificados circularan por las rutas, poniendo en riesgo a los camioneros profesionales y al público".

El foco de la polémica también alcanzó a la comunidad sij, luego de que los conductores involucrados en accidentes fatales en Florida y California pertenecieran a ese grupo religioso. La Sikh Coalition y el Asian Law Caucus, con sede en San Francisco, presentaron una demanda colectiva, al sostener que los camioneros inmigrantes estaban siendo discriminados. (ANSA).