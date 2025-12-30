EEUU: EEUU va a buscar nuevamente los restos del vuelo MH370

La reanudación de la búsqueda estará a cargo de la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity, que llevará adelante operaciones de exploración del fondo marino durante un período intermitente de hasta 55 días, en el marco de un acuerdo con el gobierno de Malasia, informó este mes el Ministerio de Transporte del país asiático.

La compañía utilizará vehículos submarinos autónomos, drones de aguas profundas y tecnología avanzada de escaneo para explorar un área de aproximadamente 6.000 millas cuadradas del fondo del océano Índico. No está claro si Ocean Infinity cuenta con nuevas evidencias sobre la ubicación del avión, un Boeing 777 que desapareció del radar el 8 de marzo de 2014, menos de una hora después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín.

Dos tercios de los pasajeros eran ciudadanos chinos, junto con malasios, estadounidenses y personas de otras nacionalidades.

Ocean Infinity confirmó el pasado lunes que realizará una nueva búsqueda, aunque evitó dar detalles debido a la "naturaleza sensible" de la operación.

El ministerio de Transporte de Malasia no respondió de inmediato a consultas adicionales.

La reanudación de las tareas, que habían sido suspendidas en abril tras 22 días por condiciones meteorológicas adversas, renovó la esperanza de obtener respuestas entre los familiares de las víctimas.

El vuelo MH370 nunca emitió una señal de auxilio ni mostró indicios de fallas técnicas o mal tiempo. Minutos después de la última comunicación del piloto con la torre de control de Kuala Lumpur, el transpondedor del avión dejó de transmitir.

El caso dio origen a la mayor búsqueda submarina de la historia de la aviación y a múltiples teorías, incluidas hipótesis de conspiración.

A lo largo de los años, solo se hallaron algunas decenas de fragmentos presuntamente vinculados al avión en islas del océano Índico y en la costa africana. No se recuperaron restos humanos ni partes significativas del fuselaje, aunque se presume que todas las personas a bordo fallecieron.

En 2014, Australia, Malasia y China llevaron a cabo una operación de búsqueda submarina que cubrió unas 46.000 millas cuadradas en el sur del océano Índico, un área comparable al tamaño del estado de Ohio. La misión concluyó en 2017 sin resultados concluyentes.

En 2018, Ocean Infinity asumió la búsqueda durante tres meses bajo un acuerdo de "no hallazgo, no pago", modalidad que también rige para la operación actual.

Mientras tanto, decenas de demandas contra Malaysia Airlines se extendieron durante años. Este mes, un tribunal de Pekín ordenó el pago de compensaciones a ocho familias chinas.

Familiares de las víctimas expresaron cauteloso optimismo.

Jiang Hui, un residente de Pekín cuya madre viajaba en el vuelo desaparecido, afirmó que "da la bienvenida plenamente" a la nueva búsqueda y sostuvo que el avión no seguirá siendo un "misterio histórico" por mucho tiempo. También pidió que Estados Unidos intensifique sus esfuerzos, dado que había ciudadanos estadounidenses a bordo.

Por su parte, el oceanógrafo Charitha Pattiaratchi, de la University of Western Australia, se mostró "optimista" respecto de que los restos puedan ser encontrados gracias a los avances tecnológicos, aunque advirtió que aún no existe una localización exacta del objetivo.

"Siempre hay esperanza", señaló, al recordar que incluso el Titanic tardó un siglo en ser localizado. (ANSA).