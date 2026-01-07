EEUU: EEUU venderá petróleo venezolano y prevé aumento de producción

Wright estimó que la producción petrolera de Venezuela podría aumentar en el mediano plazo en unos 700.000 barriles por día, y sostuvo que Washington debe controlar las ventas de crudo para impulsar el cambio político en ese país, considerando al petróleo como una "palanca clave" para ese objetivo.

La iniciativa se produce en medio de un cambio de rumbo después de que Venezuela se comprometiera a entregar hasta 50 millones de barriles de crudo sancionado a Estados Unidos, anunció el presidente Donald Trump la semana pasada. Trump indicó que el petróleo se venderá a precio de mercado y que su administración controlará los ingresos con la intención de beneficiar a ambos países.

Según información de la cadena estadounidense CNBC, las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos continuarán de forma indefinida después de la primera entrega prevista de entre 30 y 50 millones de barriles, y se reducirán algunas sanciones estadounidenses como parte del acuerdo en curso.

El reporte destaca que aunque la Casa Blanca y el Departamento de Energía no han confirmado oficialmente los detalles, la decisión refleja un cambio de política tras la reciente operación militar que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En paralelo, Wright y otros funcionarios estadounidenses tienen programado reunirse con ejecutivos de grandes petroleras —incluidas Chevron y ConocoPhillips— para discutir la reactivación de la industria petrolera venezolana, seriamente debilitada por años de falta de inversión, sanciones e infraestructura deteriorada.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero su producción ha caído drásticamente en las últimas décadas y actualmente representa menos del 1% del suministro global. Analistas señalan que revitalizar la producción requerirá inversiones multimillonarias a largo plazo y condiciones de estabilidad política y legal que atraigan inversiones extranjeras.

El plan estadounidense incluye no solo la venta y comercialización del petróleo recibido, sino también el posible ingreso de compañías estadounidenses en la explotación y reconstrucción del sector petrolero venezolano, estrategia que Trump ha promovido en reuniones recientes. (ANSA).