EEUU, Egipto, Qatar y Turquía avanzan en Miami los preparativos para la segunda fase del acuerdo para Gaza

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press)

Los representantes de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía han informado este sábado de que en los contactos mantenidos el viernes en Miami las partes han avanzado en los preparativos para aplicar la segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

"La primera fase ha deparado avances, como el incremento de la ayuda humanitaria o la devolución de los cuerpos de rehenes, retiradas parciales de fuerzas y una reducción de las hostilidades", destaca el comunicado publicado por los cuatro países a través del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, que ha difundido el texto en su cuenta en X.

Por consiguiente, los delegados de estos países se reunieron en Miami "para avanzar en los preparativos de la segunda fase". "También hemos abordado medidas de integración regional, tales como facilitar el comercio, desarrollo de las infraestructuras o cooperación en energía, agua y otros recursos compartidos esenciales para la recuperación de Gaza, la estabilidad regional y la prosperidad a largo plazo", han apuntado.

Los cuatro países han expresado su apoyo a la puesta en marcha de la denominada Mesa de la Paz, la "administración de transición" que será la responsable última del gobierno de la Franja de Gaza. Recuerdan asimismo que el plan de paz contempla 20 puntos e instan a las partes a "cumplir con sus obligaciones, tener contención y colaborar".

"Hemos revisado los próximos pasos para aplicar el Plan de Paz Integral para Gaza y hemos subrayado la importancia de la secuenciación, coordinación y seguimiento efectivo en colaboración con las instituciones locales gazatíes y los socios internacionales", han relatado.

El texto concluye con el anuncio de nuevos contactos en las próximas semanas para "avanzar en la aplicación de la fase 2" del acuerdo que ha permitido la entrada en vigor de un alto el fuego desde el pasado 10 de octubre tras más de dos años de ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. Casi 80.000 palestinos han muerto desde el comienzo de la ofensiva, respuesta israelí al ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre que se saldó con 1.200 muertos.